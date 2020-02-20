Cuidados essenciais para manter os pés saudáveis no carnaval

Carnaval é a principal festa do nosso país. E, para muita gente, a folia é sinônimo de longos períodos pulando, dançando e caminhando. Mas é preciso ficar atento com os nossos pés. São eles que mais sofrem em meio a tanta diversão. Para a hora da folia, uma das principais dicas é deixar que os pés respirem, escolhendo calçados mais abertos e arejados. Isso evita o surgimento de calos e bolhas. Para prevenir lesões e cuidar dos nossos pés, o médico Tiago Baumfeld, Especialistas em Medicina e Cirurgia do Pé e do Tornozelo, tira algumas dúvidas.