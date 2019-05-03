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Beleza

Cuidados com a barba: 4 produtos para manter fios fortes e bonitos

Assim como o cabelo, a barba também exige cuidados especiais para não crescer danificada

Publicado em 

03 mai 2019 às 15:15

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 15:15

Assim como os cabelos, a barba também precisa de cuidados especiais, principalmente durante as estações mais frias Crédito: Unsplash
Com a chegada das estações mais frias do ano e a queda nas temperaturas, é comum que barbas e cabelos fiquem mais expostos aos efeitos do vento e clima. Consequentemente, a preocupação em manter os fios saudáveis passa a ser constante para os adeptos do visual. Assim como com os cabelos, a garantia de uma barba saudável e com ótima aparência em todas as estações do ano exige cuidados regulares, que devem fazer parte da rotina. Confira a lista de práticas e produtos indispensáveis para garantir a higienização adequada, maciez, e hidratação dos fios da barba.
Não dispense o Shampoo
Uma das dicas mais essenciais para garantir a beleza e saúde dos fios é lavar a barba diariamente. O ideal é buscar shampoos próprios para este fio, que geralmente podem ser utilizados durante o banho.
Adote o uso do pente de Madeira
Outro cuidado interessante que faz toda a diferença no visual e saúde da barba é usar um pente de madeira adequado ao tipo de fio e um secador para ajudar a tirar a umidade e manter um aspecto mais arrumado.
O óleo para barba é seu melhor amigo
A utilização diária de um óleo para finalização vai assegurar que a barba fique hidratada, protegida do vento e com um formato bonito e aspecto natural. Além de proporcionar brilho e maciez.
Hidratar sempre
Realizar a hidratação frequente é essencial para manter o brilho e beleza dos pelos. Além de criar uma camada protetora, condicionar e ajudar a manter os fios desembaraçados.

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