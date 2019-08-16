Crônica: "Um inteiro", de Maria Sanz

Confira a crônica de Maria Sanz Martins Crédito: Unsplash

O que não é necessário?

Ou melhor, o que importa de fato?

Descobrir a resposta talvez seja o único caminho a ser seguido. Já que muito se diz sobre a vida, mas o essencial parece estar sempre por fazer.

Gastamos tempo demais nos importando, negando, reclamando, julgando, fugindo, se distraindo, escondendo ou procurando, ao invés de simplesmente agir.

Escolher o que é importante parece fácil, mas pode ser bastante difícil. Porque a escolha do "um que importa" significa abrir mão de todo resto. E isso é complicado porque fomos educados para nos importarmos demais (com quase tudo), inclusive com o que literalmente não interessa. Acumuladores (de opiniões alheias) é que somos.

Mas apesar de todo entulho, há sempre um grande faixo de luz apontando a saída para quem estiver atento. Soberana, serena como é da natureza das certezas, essa luz nos diz que é amando (o que quer que seja) que contribuiremos para o mundo e seus seres humanos. (Ela deseja ser seguida).

Amando descobrimos o que realmente importa e agimos. Porque, não se engane, dar vida à nossas vidas depende exclusivamente do amor – amor enquanto outro nome para "o impulso criativo". Gênese do espetáculo que estamos encenando.

Então, o que estamos fazendo?

(Atente, não é o que estamos falando que vamos fazer, mas o que estamos de fato materializando). É sobre a manifestação de nossos pensamentos... Aquilo que demanda cuidado constante porque nossas ações têm força de raiz, potência de semente, e resultado de tronco, folhas, frutos e galhos.

E mais, nossos conteúdos amorosos internos estão no corpo, e não na mente. (Lembre-se, a mente almeja controle e lógica, razão pela qual ela nem sempre é confiável. A mente guarda camadas e se vale de máscaras para encarar o que a vida apresenta. A mente é dissimulada. Pronto, falei.)

De modo que, no fim das contas, é aquilo mesmo que li outro dia num livro "não tem como ser importante e transformador para algumas pessoas sem ser uma piada e um constrangimento para outras". É inevitável! Porque vai sempre existir a dificuldade, a alteridade, a adversidade. E não tendo como fugir disso, a saída volta a ser o amor.

É amando que descobrimos nossa pulsão criativa, que agimos na direção do que importa e automaticamente dispensamos o peso extra – aquilo que não interessa, como o julgamento alheio por exemplo. E assim, finalmente, manifestamos nossa essência, o brilho da vida de nossas vidas. (Obrigada, Oscar Quiroga).

Eu sei, não é tão simples quanto parece. Mas sendo objetivos, façamos um breve exercício.

Do que você necessita agora. Agora, neste exato momento?

Atenção, permita que seu corpo dê a resposta. Escute o que ele diz. Feche os olhos por um instante, atente para sua respiração, respire profundamente. Sinta de onde vem e para onde vai sua atenção.

(Eu senti de buscar uma xícara de café com leite adoçado com mascavo. Já volto).

Então, voltei. Para nos tornarmos aquele que somos é preciso, antes de tudo, estar atento ao simples, ao vocabulário do corpo. É preciso abrir mão da rigidez, do verniz, do desejo de ser aprovado e da vontade de estar certo. Porque são essas as armadilhas que nos partem, nos desalmam e nos segregam de nós mesmos.