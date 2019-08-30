Crônica: "Sigo sonhando", de Maria Sanz

Crônica: "nunca é o outro" Crédito: Unsplash

O silêncio estala na casa. A pia está limpa, as louças guardadas. Sobre a mesa de jantar, um jarro de barro com flores sem par. A cortina de pano balança, vai e vem dengosa, namorando a brisa. Estou sobre uma poltrona gorducha de estampa antiga e tenho na mão uma xícara de chá de hortelã sem doce. Manoel de Barros me faz companhia.

Do lado de fora, caminhando doze passos, existe uma árvore absoluta. Ela reina no gramado, generosa e atraente com sua sombra de nave, maciça, ampla e redonda. Depois de mais cinco passos, está a areia da praia, e quinze andadas mais, as ondas do mar.

Sentada na grama, debaixo da copa, experimento a majestade. A terra morna alcança minhas pernas por entre as pequeninas setas verdes determinadas. Meus dedos vêm e vão como se arassem o terreno para semear longínquos desejos. Não há pressa. Neste chão não há sequer um formigueiro.

Respiro profundamente o vento espesso de cada onda que estoura na areia branca, persigo os átomos da maresia avistando uma vida oceânica.

Acordo quando os olhos resolvem. Do quarto onde durmo, no segundo andar, só se vê mar. Tudo é azul, como pra quem navega. Viajo – sem televisão. Ando descalçada, vestindo um quimono estampado por mim. Desço os degraus de madeira que rangem sempre no mesmo ritmo. Atrás de mim, Emeralda, uma gata tigrada que achou por bem ser minha, segue meus passos na tentativa de entremeá-los.

Encontro uma sala de portas abertas, cortinas bailarinas e cheiro de café preto – todas as manhãs uma fada chamada Aurora passeia por lá – mas ela não traz o jornal. Não tenho pressa de nada. Como pão de sal com manteiga e glúten, bebo suco de laranja e café com açúcar. Depois caminho até aquela sombra, onde, sentada, medito – na verdade, passo alguns minutos namorando a respiração, é isso.

Me espreguiço e volto pra casa, para minha larga mesa de criação. Escrevo um romance comprido, desenho, crio obras, pinto telas e tecidos. Tenho muitos livros publicados e espalhados pelo mundo, além de quadros e quimonos assinados. Vivo disso.

Meus filhos estão criados, tocando a vida, muito sabidos. Passam os finais de semana aqui, metade por mim, metade pelas ondas perfeitas que rolam depois da cerca do jardim. Meu amor? Meu amor coabita esta casa, este corpo, meu ritmo, aquela sombra, as escadas, aquela vista. Sem ele, aliás, nada disso seria possível.

Quando a noite chega, vou pra cozinha e os grilos vêm fazer serenata. Pico a cebolinha colhida na hortinha, espremo limões, soco alho, acendo o forno, abro um vinho, tempero o peixe. Às sete e vinte o desejo entra pela porta trazendo na mão uma pequena margarida. Com ela enfeita minha orelha, depois me beija. Elogia meu cheiro e o perfume do assado do peixe. Jantamos demoradamente. Emeralda, deitada aos meus pés, testemunha mansamente nossas conversas profundas.

Depois, comemos mexerica na rede. Balançando devagar, assistimos as folhas caindo sem fazer alarde. Zig-zag. A melodia das ondas e a maresia entram pela boca, ouvidos, narinas, invadindo a casa e as vontades. Sou levada para cama por palavras de primavera.

Já não sei de nada.