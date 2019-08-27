Crônica: "Sanear", de Maria Sanz Crédito: Unsplash

No sinal, bem perto da minha casa, um homem jovem, cadeirante, pedia ajuda aos motoristas dos carros. Ele veio até minha janela e começou a narrar o que se passava em seu corpo naquele instante. Disse que não suportava mais o cheiro que seu corpo exalava, e suplicava por qualquer ajuda para comprar um pacote de fraldas. Enquanto o sinal seguia vermelho para mim, ele continuou dizendo que havia uma ferida aberta de nome escara, em contato direto com suas fezes e que aquilo ardia, doía, fedia, envergonhava. Era insuportável.

Ouvir foi brutal.

Continuando, ele narrou sobre a parte que mais o incomodava: as pessoas tapando o nariz quando ele se aproximava.

Entreguei todas as moedas que estavam no meu carro com ar-condicionado e perfumado, e segui transtornada. E apesar de não ter sentido cheiro de nada enquanto ele falava, algo daquele instante me acompanhou. Passei a sentir um cheiro estranho em tudo a minha volta.

Neste mesmo dia fui ao centro da cidade assistir ao espetáculo que o Grupo Z de Teatro criou para nos dar um bofete bem dado. “Cinzas de um Carnaval” também fala de cheiro de carne apodrecida. Uma carne inocente que paga pela falta de sensibilidade, coerência e humanidade daqueles que detém a responsabilidade de prover condições básicas de vida para os desprovidos do mínimo.

Perpetuamos a ignorância e o resultado é sombrio. Nesse reinado impera uma espécie de ideologia discriminatória que puxa a mão dos mais fracos para baixo, depois pisa e esconde na periferia, sem esgoto, nem calçamento. Sem dignidade básica.

De modo que resta, óbvio e escancarado, a tanto eu quanto você, que neste instante me lê, a capacidade de elevar. Elevar a presença e intensificar o “poder pessoal”, a capacidade de acreditar, de sonhar e orientar a evolução de nossa espécie – seja através da educação e da arte; ou da manutenção do básico necessário para crescer e se desenvolver.

Porque a revolução pela qual esperamos vai ser individual. Vai acontecer dentro de cada um, a partir da ampliação do equilíbrio e da harmonia, fruto do acolhimento de nossas próprias sombras e dores.

Assim, se a verdade, a beleza e a bondade estão ao alcance do seu entendimento, então aplica. Agrega, harmoniza, colabora, ensina! Esse é nosso trabalho, nossa missão.

Uma responsabilidade (básica).