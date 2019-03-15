Cristal Bastos abre seu baú para a Revista.AG

Abrindo baú Crédito: Vitor Jubini

Cristal Bastos cresceu frequentando o salão do pai, Nahor, um dos principais cabeleireiros do Estado, na Pracinha do Cauê, em Vitória. “Era um verdadeiro ponto de encontro de amigos. Eu amava brincar no salão, inclusive nas férias. Já segurei muita cumbuca pra ele, e, brincando, aprendi muita coisa. Como minha mãe também trabalhava lá, ficávamos no salão até a hora de fechar”, lembra. Ela conta que escolheu ser farmacêutica porque o sonho era desenvolver produtos. “Lia todos os rótulos dos produtos do salão. Foi como desenvolvi meu interesse por cosméticos e os capilares evidentemente foi um caminho muito natural. Já estava no sangue”.

Aos 33 anos, ela comanda a primeira clínica de terapia capilar do Estado, batizada com seu nome, que foi pensada para proporcionar mais que tratamentos capilares, mas um momento único de relaxamento, cuidado e conexão entre o corpo e a mente. “É um verdadeiro escape. O folículo piloso tem a mesma origem embrionária que o nosso sistema nervoso. Ou seja, nossa saúde capilar está intimamente relacionada ao emocional. Por isso nos preocupamos tanto em ter sensibilidade com nossos clientes e pacientes”, diz. Pós-graduada em manipulação cosmética, ela também desenvolveu dois produtos de beleza. “Sou apaixonada pelo meu trabalho”, diz Cristal, que adora ir à praia, caminhar, ler e viajar. Seu nome foi escolhido pelo pai cinco anos antes de nascer. “Segundo ele, queria ser pai de uma menina loira de olhos cor de mel com o nome de Cristal: um mineral limpo, transparente, capaz de emitir uma infinidade de cores e que transmite beleza, poder e mistérios. Poético, né?!”, diz rindo.

Abrindo baú Crédito: Vitor Jubini

Guardo com carinho

O anel de formatura que foi do meu bisavô. Ele também era farmacêutico.

Abrindo baú Crédito: Vitor Jubini

Não dou, não vendo e não troco

As fotos antigas, porque me trazem boas lembranças e uma sensação gostosa.

Abrindo baú Crédito: Vitor Jubini

Orgulho

O blend de óleos, o primeiro produto desenvolvido por mim, meu xodó.

Abrindo baú Crédito: Vitor Jubini

Achados

As caixas de madeira e frasco de vidro. Adoro garimpar antiguidades, e estas são especiais, pois são peças de boticas antigas. Toda a concepção da clínica veio através delas. Hoje elas compõem a decoração do ambiente.

Abrindo baú Crédito: Vitor Jubini

Livro de cabeceira