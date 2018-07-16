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Cristais, bico fino e salto baixo: sapatos tipo 'Cinderela' são tendência

Saiba onde encontrar o modelo de scarpin que promete fazer sucesso nesta estação

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 16:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 16:44
Os 'kitten heels' adornados são aposta recorrente da grife Miu Miu Crédito: Divulgação/Miu Miu
Dos sapatos de cristal da Cinderela ao icônico par Manolo Blahnik usado por Carrie Bradshaw em Sex and the City, o scarpin permeia o imaginário coletivo em cenas clássicas do cinema. O modelo de bico e salto finos, usado há décadas pelas mulheres, volta a surgir em produções de fashionistas nesta temporada, agora em versões rebuscadas e repletas de detalhes.
A fórmula do sapato da vez consiste em alguns elementos-chave: kitten heels (aquele salto fino e baixo, muito usado por Audrey Hepburn na década de 1960), uma abertura na parte de trás e aplicação de cristais ou laços. As versões de cetim, como a criada pela grife francesa Balenciaga, também são uma opção interessante para as Cinderelas modernas.
Se a ideia é fugir do visual conto de fadas, vale combinar o scarpin adornado a peças como jeans larguinhos e camisetas vintage, por exemplo. O contraste com peças menos delicadas torna a mistura mais interessante para o dia a dia. Q

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