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Curiosidade

Cremes dentais naturais e sem flúor prometem ser hit em 2018

As novas alternativas para uma higiene bucal, à base de ingredientes menos químicos, estão se tornando tendência, e marcas famosas já investem na nova opção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 21:14

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 21:14

Cremes dentais também podem ser feitos em casa Crédito: julianefreire.com.br
As tendências para um estilo de vida saudável vieram para ficar e se encontram em diversos setores do mercado, desde alimentos e produtos de beleza até a higiene bucal. Isso mesmo, as pastas de dente sem flúor e a base de ingredientes naturais prometem ser o hit do ano, e as marcas mais famosas já investem no produto. 
De Acordo com a revista Vogue, três marcas já apostaram nas fórmulas naturais, a Lebon (que começa a ser vendida no próximo mês, na Maison Beauté, em São Paulo), a norte americana Davids e a Aesop, lançada em 2017.
As novas fórmulas para higiene bucal provém, muitas vezes, da odontologia holística, que consiste no equilíbrio e funcionamento do corpo para os tratamentos. Esse método alternativo vem crescendo nos Estados Unidos. 
Além dos novos hits dentais, algumas pessoas optam por utilizar a paste de dente caseira, dessa forma é possível também colaborar com menos resíduos descartados no meio ambiente, já que as pastas de dente comum possuem uma embalagem de plástico, que raramente são reutilizadas ou recicladas. 
 

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