Cremes dentais naturais e sem flúor prometem ser hit em 2018

Cremes dentais também podem ser feitos em casa Crédito: julianefreire.com.br

As tendências para um estilo de vida saudável vieram para ficar e se encontram em diversos setores do mercado, desde alimentos e produtos de beleza até a higiene bucal. Isso mesmo, as pastas de dente sem flúor e a base de ingredientes naturais prometem ser o hit do ano, e as marcas mais famosas já investem no produto.

De Acordo com a revista Vogue, três marcas já apostaram nas fórmulas naturais, a Lebon (que começa a ser vendida no próximo mês, na Maison Beauté, em São Paulo), a norte americana Davids e a Aesop, lançada em 2017.

As novas fórmulas para higiene bucal provém, muitas vezes, da odontologia holística, que consiste no equilíbrio e funcionamento do corpo para os tratamentos. Esse método alternativo vem crescendo nos Estados Unidos.

Além dos novos hits dentais, algumas pessoas optam por utilizar a paste de dente caseira, dessa forma é possível também colaborar com menos resíduos descartados no meio ambiente, já que as pastas de dente comum possuem uma embalagem de plástico, que raramente são reutilizadas ou recicladas.