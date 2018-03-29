Coturno: Saiba como usar a tendência hit da estação

Você pode pensar que coturnos são assuntos exclusivos do look rocker, mas eles já provaram que são tendência da próxima estação e desembarcam em outfits de diferentes estilos. Com o modelo mais pesado, o coturno consegue deixar todas as produções descoladas e quebrar a pegada fofa de looks mais românticos, por exemplo.

A peça é tão poderosa que transforma até as composições básicas - já reparou que a dupla jeans + t-shirt branca parece renovada com eles? Além disso, o modelo, que foi sucesso nos anos 90, também é bem-vindo em looks para a noite. Basta coordenar com comprimento mini e bodies. Resumindo: coturnos são mais do que versáteis e passeiam entre todos os estilos.