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Dicas da Nanda

Coturno: Saiba como usar a tendência hit da estação

Para muito além do look rocker, os sapatos são versáteis e passeiam por todos os estilos

Publicado em 29 de Março de 2018 às 16:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 16:25
Os coturnos voltaram para ficar Crédito: Pinterest
Você pode pensar que coturnos são assuntos exclusivos do look rocker, mas eles já provaram que são tendência da próxima estação e desembarcam em outfits de diferentes estilos. Com o modelo mais pesado, o coturno consegue deixar todas as produções descoladas e quebrar a pegada fofa de looks mais românticos, por exemplo.
A peça é tão poderosa que transforma até as composições básicas - já reparou que a dupla jeans + t-shirt branca parece renovada com eles? Além disso, o modelo, que foi sucesso nos anos 90, também é bem-vindo em looks para a noite. Basta coordenar com comprimento mini e bodies. Resumindo: coturnos são mais do que versáteis e passeiam entre todos os estilos. 

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