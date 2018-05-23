Cores vivas são aposta para esse inverno: Saiba como usar

As cores vivas são tendência no inverno Crédito: Pinterest

Pode reparar: com a chegada do inverno, é natural que a gente já vá se preparando para deixar as cores vivas e estampas no fundo do armário. Ou seja, paramos de usá-las. Aí é oficialmente aberta a temporada de cores sóbrias, lisas e pretas, né? Tudo bem, não vamos negar que somos fãs desses tons, mas dá para ter um inverno com looks muito mais coloridos e divertidos.

Sim, podemos usar cores e dar aquele up nos looks com peças mais alegres e vivas. Tudo bem se você não gosta de muitas estampas e de peças com diferentes tonalidades em um só look, mas é possível inserir cores através de acessórios e peças únicas que se tornarão ponto forte da produção.