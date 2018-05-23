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É tendência

Cores vivas são aposta para esse inverno: Saiba como usar

Fernanda Trindade explica como montar looks invernais com tons vibrantes, que normalmente ficam no armário durante a estação fria

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 16:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 16:35
As cores vivas são tendência no inverno Crédito: Pinterest
Pode reparar: com a chegada do inverno, é natural que a gente já vá se preparando para deixar as cores vivas e estampas no fundo do armário. Ou seja, paramos de usá-las. Aí é oficialmente aberta a temporada de cores sóbrias, lisas e pretas, né? Tudo bem, não vamos negar que somos fãs desses tons, mas dá para ter um inverno com looks muito mais coloridos e divertidos.
Sim, podemos usar cores e dar aquele up nos looks com peças mais alegres e vivas. Tudo bem se você não gosta de muitas estampas e de peças com diferentes tonalidades em um só look, mas é possível inserir cores através de acessórios e peças únicas que se tornarão ponto forte da produção.
Abaixo te dou algumas dicas do que usar para garantir um look invernal longe do óbvio.

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