Copie os cabelos das personagens da novela 'O tempo não para'

Roube os looks das personagens de "O tempo não para" Crédito: Reprodução/ Instagram

A nova novela da faixa das 19h da TV Globo já é um sucesso de crítica e público. O folhetim caiu definitivamente no gosto da audiência e, claro, os visuais das personagens femininas já viraram verdadeiros objetos de desejo. O hairstylist André Marques, educador técnico da Taiff/Proart, analisa os looks e dá dicas de cuidados e finalização para quem deseja se inspirar nas tendências. Confira a seguir:





Betina

Com estilo para lá de moderno, a personagem de Cléo Pires usa um blunt bob levemente desfiado acima da altura dos ombros. As mechas, em tons de mel, contrastam com a raiz castanha, no melhor estilo beach blond. O look é ideal para mulheres que buscam um visual descolado e jovial, mas deve ser evitado em fios alisados, o que pode comprometer o clareamento e o caimento do corte. A manutenção inclui hidratações semanais, para manter a saúde dos fios, e renovação do corte a cada dois meses. Para obter o efeito messy da personagem, basta aplicar um modelador de cachos com proteção térmica e secar usando um difusor para definir as ondas.

Marocas

Direto do século XVIII, a protagonista da trama, vivida por Juliana Paiva, usa um longo em degradê com camadas levemente desfiadas e um castanho natural. O visual natural é mais conservador e traz um ar de romantismo. Justamente por isso, é preciso ter cuidado, pois fios longos e escuros podem deixar o look ligeiramente carregado, além de ressaltar marcas de expressão. A manutenção do corte deve ser bimestral e a nutrição dos fios, especialmente as pontas, é essencial. Para criar movimento, o ideal é secar com a ajuda de um difusor ou usar um modelador de cachos largo, sempre depois de aplicar um protetor térmico.

Maria Carla

O pixie cut de Regiane Alves é moderno e superatual, um verdadeiro curinga para mulheres fortes e, principalmente, que não abrem mão da praticidade. A cor é o resultado de uma descoloração global com tonalizante baunilha e raízes naturais. E aqui vai um alerta: quem tem fios alisados ou com progressiva deve evitar, pois esses processos químicos comprometem o resultado do clareamento, assim como o caimento do corte. A manutenção pede uma atualização mensal tanto do corte quanto da tonalização. Pomadas modeladoras, de preferência as com proteção térmica e solar, são indispensáveis para modelar as madeixas.

Zelda

Assim como Juliana Paiva, Adriane Galisteu integra o time das cabeleiras longas. A diferença que seu corte é longo com degradê frontal levemente repicado. A cor, um castanho natural. Este look é bem versátil e combina com mais diferentes tipos de beleza, mas também é preciso ter cuidado, pois os fios muito longos e o tom escuro podem pesar no visual. A atualização do corte deve ser feita a cada dois meses. O secador e o modelador de cachos largo são as ferramentas adequadas para a finalização, sem antes, é claro, aplicar um bom protetor térmico.

Vera Lúcia

O longo de formato arredondado em camadas da atriz Talita Younant é uma ótima opção para valorizar cabelos cacheados e ondulados. O clareamento em tons de dourado vai do comprimento às pontas e ilumina o visual, mas é bom evitar em fios muito finos, que podem perder seu formato natural ao serem descoloridos. A manutenção ideal envolve hidratações semanais, especialmente nas pontas, além da renovação do corte e tonalização mensais. A estilização deve ser feita com modelador de cachos com proteção térmica e com o secador com difusor.

Carmen



