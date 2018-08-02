Conversar faz bem para a saúde, confira as dicas de Luciana Almeida

Conversar também faz bem para a saúde Crédito: Unsplash

Uma boa conversa transforma o nosso estado de espírito, proporciona-nos mais ânimo e satisfação. Podemos ter vários ganhos. Uma boa prosa fortalece as nossas relações com os outros e nos proporciona maior autoconhecimento.

A tecnologia prometia que a vida moderna daria ao homem mais horas de lazer, mas o que constatamos hoje é que essa promessa não se cumpriu. O resultado é que a convivência se tornou uma das maiores perdas da sociedade moderna. Bater papo com os amigos, sentar-se a mesa com a família para fazer as refeições... são hábitos cada vez mais raros nos tempos de hoje. Vivemos correndo, cheios de compromissos, nos sentindo estressados e, por vezes, solitários.

Conversar faz bem a saúde. Segundo os pesquisadores, um déficit de conversação faz com que as pessoas tenham maior propensão a sofrer de transtornos psicológicos. Compartilhar sentimentos ajuda a lidar com estresses, a combater a depressão e a sentir bem-estar.

Uma boa conversa pode mudar nossos horizontes.

Se parte do tempo gasto em enviar ou responder mensagens fosse dedicado a compartilhar nosso universo com pessoas que possam enriquecê-lo, sentiríamos um maior bem-estar e poderíamos enfrentar os problemas que a vida nos traz de forma mais inteligente e confortável.

Desde o surgimento das redes sociais e das mensagens por celular, realizar uma conversa frente a frente tornou-se algo quase exótico.

Este é um prazer que não exige outro investimento além do tempo, vale a pena recuperar esta velha arte para que possamos voltar a nos sentir mais humanos e mais acolhidos.