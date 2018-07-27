Conheça os profissionais por trás do sucesso de modelos capixabas

Anderson Bonella é o booker responsável por descobrir modelos capixabas Crédito: Bernardo Coutinho

Não existe milagre. Nem mesmo no mundo da moda é possível fazer uma pessoa sair de qualquer lugar do planeta e ir parar direto nas passarela internacionais. Mesmo que ela seja, alta, magra e linda. Embora pouca gente saiba, por trás de todos esses rostinhos bonitos, existe um trabalho minucioso feito pelos bookers ou head hunter.

Esse profissional é responsável, primeiro, por enxergar potencial em uma pessoa que está passeando na rua ou em um shopping, por exemplo. Potencial para protagonizar desfiles nas semanas de moda da Europa  onde acontece as mais importantes do mundo.

E não só isso, esses caça-talentos também são responsáveis por instruir esses possíveis modelos para garantir que tudo vai dar certo e que eles caiam nas graças dos olhares que o manterão com uma carreira nacional e internacional promissora.

E isso, ainda bem, tem acontecido muito com modelos aqui do Estado graças a dois bookers que já estão há anos neste mercado: Anderson Bonella, da Andy Models, e Shayla Lima, da Ragazzo.

Time internacional

A Andy Models tem nada menos que 30 modelos fazendo trabalhos e desfiles no exterior. Hoje é difícil taxar o que é bonito. Precisamos escolher o que vende e separá-lo do que não vende. Porque se observarmos, em Tóquio um tipo de modelo é mais valorizado, já na África do Sul o perfil muda completamente. Podemos atender essas duas demandas, explica Anderson. Para ele, a globalização fez mudar várias formas de serviço, inclusive no mundo da moda.

Anderson começou na carreira há 16 anos e ficou nesse meio alguns anos até conseguir abrir sua própria empresa com um amigo, há exatos 10 anos. Vimos bastante coisa mudar e atualmente só podemos nos basear nessa questão comercial e em padrões numéricos, de altura e peso, afirma. Ele diz que não existe mais tanto a divisão do modelo fashion do comercial. Todos podem fazer os dois. Gisele Bündchen é high fashion, mas faz comercial e tem altura de passarela. O que conta mesmo hoje é o conjunto da obra.

Anderson ainda dá o exemplo da capixaba Naira Lili, descoberta há alguns anos, em uma feira da Serra. Ela, que trabalhava com a mãe vendendo galinhas, fez sucesso no mundo inteiro com uma beleza negra genuinamente capixaba. A moça, que sempre ajudou a mãe, hoje colhe os frutos desse trabalho. A história de vida dela causou uma comoção que a fez, inclusive, participar de um quadro no Faustão. E a gente sempre esteve ao lado dela, pra ajudá-la com tudo. E o melhor de tudo é que a pessoa só vai melhorando com o tempo.

Angels capixabas

Shayla Lima é a booker responsável por descobrir modelos capixabas Crédito: Bernardo Coutinho

Na Ragazzo essa evolução também é visível. Hoje, Alexandre Siqueira fica na direção da agência e a função de descobrir possíveis talentos é de Shayla Lima. Como foi modelo por 14 anos, ela sentiu na pele a importância de um trabalho de qualificação. Quando parou de modelar, recebeu o convite do diretor para integrar a equipe. Ele achou que eu tinha perfil para esse trabalho e, realmente, estou gostando muito.

Shayla sempre foi a mais alta da turma, a mais magrela e nunca teve o desejo de ser modelo, mas foi acontecendo, como ela mesma define. Para ela, a principal característica que uma modelo precisa ter é a atitude. É claro que beleza e altura contam muito, mas a atitude é fundamental. Um modelo hoje tem que ser modelo e não estar modelo. Ele tem que vender, divulgar seu lifestyle, ser modelo nas redes sociais... Hoje em dia tudo mudou. Ele tem que gostar do que ele faz, tem que viver isso, explica.

Embora não tenha receita para o sucesso, esses são os pontos que Shayla avalia quando vê um new face, como é chamado o modelo iniciante. Sempre trabalhamos forte com o internacional, e continuamos assim. Temos uns 15 anos de experiência com isso, então sabemos o que o mercado pede. Ano passado, além das angels, a Victorias Secret selecionou cinco brasileiras para o desfile. Duas delas eram as capixabas Bruna Lírio e Gizele Oliveira, da nossa agência, conta ela com orgulho. E só faz um alerta para quem quer investir nessa profissão: não dá para entrar nessa carreira achando que tudo são flores e que fazer uma foto para a capa de uma revista dura coisa de 15 minutos. O glamour é a menor parte, mas é a que todo mundo enxerga.