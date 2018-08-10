Conheça os 'filhotes' do MoMA espalhados por Nova York

O MoMA Design Store, localizado na 81 Spring Street é um local fundamental para quem gosta de design Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)

O Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York é uma das principais atrações da maior cidade americana em população. Mas ele não está sozinho. Com "filhotes" espalhados, gera novas experiências em locais como SoHo e Queens, que podem ser tão intensas como as proporcionadas pela unidade da Quinta Avenida.

No número 22-25 da Jackson Avenue, no Queens, funciona o MoMA PS1, que é uma extensão do museu de Manhattan, instalado numa antiga escola pública. Além de alternar exposições temporárias de arte contemporânea, o PS1 tem um café e uma loja interessantes, e se destaca por suas performances.

Nos fins de semana, apresentações tomam conta do local, que é acessível por metrô na estação Court Square (linhas E, F e G). Mas o destaque mesmo são as suas festas. A Warm Up, por exemplo, cria um ambiente descolado, com artistas de todo o mundo. Serão dez sábados ao longo do verão, até o dia 1º de setembro. A programação pode ser consultada no site mo.ma/2JautGl. Ingressos: US$ 10, fechado às terças e quartas-feiras.

No SoHo, a exemplo da unidade principal na 53 Street, tem outra MoMA Design Store (81 Spring Street). Vende mobiliário, artigos para decoração, suvenires, utensílios de cozinha, brinquedos, malas e até pranchas de skate. Embora o preço seja relativamente salgado mesmo para os padrões da cidade, o local é fundamental para quem gosta de design. A loja funciona das 10 às 20h (no domingo, das 11h às 19h). Mais informações em mo.ma/2ulzLcJ.