Conheça os benefícios de dormir ao lado do seu pet

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Noite de sono ao lado do pet

Meu querido diário... Você é daqueles que deixa o pet dormir na sua cama? Aqui em casa, eu e Frida fazemos parte da família e dormimos na cama de nossas donas. Eu, normalmente, durmo na cama da Claudia. Já a Frida prefere dormir com a Rachel. Segundo uma pesquisa realizada pelo Centro de Sono Mayo Clinic, no Arizona, a presença do pet na cama proporciona um sono mais relaxado.

O estudo foi feito com um grupo de 150 pessoas. Desse total, 56% dividiram a cama com o animal de estimação e 41% relataram que se sentem melhor na companhia dos mascotes. Dentre os benefícios que a prática traz, o principal é o fortalecimento do vínculo entre dono e pet. Como consequência, a pressão arterial é reduzida e o estresse e a depressão são evitados. No caso das crianças, segundo especialistas, a vantagem é ainda maior. Como os pequenos normalmente sentem medo do escuro e solidão à noite, o pet pode ajudá-los transmitindo mais coragem para enfrentar a situação, passando uma sensação de segurança.

Mas é claro que essa relação exige alguns cuidados. É necessário manter em dia a higiene do animal, além de vermifugá-lo e vaciná-lo. Também é primordial trocar a roupa de cama com mais frequência, até porque a gente solta muito pelo. Fique atento também aos episódios eventuais de espirros, obstrução nasal, coriza e coceira no nariz e garganta, isso tudo pode estar acontecendo por conta dessa convivência. Nesses casos, é bom dormir sem a companhia do seu mascote por um tempo. É claro que se for algo mais crônico, procurar um médico é o caminho certo. E tem mais: pessoas com sono leve não devem dormir com os pets, pois eles costumam se mexer muito e acordar em horários estranhos. Isso acontece aqui em casa, mas quem disse que nossas mamis conseguem dormir sem a nossa companhia? Lambeijos.

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Me adota, vai!

Oi, gente, eu sou a Luna. Sou uma cachorra superdócil procurando um lar. Tenho dois anos aproximadamente, sou castrada, vacinada e vermifugada. Como podem ver, estou prontinha, só esperando um dono para dar muito amor. Sou porte médio.

Gostou de mim? Então, vem me buscar, vou adorar fazer companhia para você! É só escrever um e-mail para [email protected]