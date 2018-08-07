Conheça os 5 maiores erros (que você já cometeu) durante uma dieta

Alguns pensamentos e hábitos podem ser vilões na hora de começar a dieta Crédito: Unsplash

RADICALISMO E PRESSA

Aquele velho ditado que diz "a pressa é inimiga da perfeição" também se aplica às dietas. Segundo o médico Wesley Shunk, membro da Sociedade Brasileira de Nutrologia, os hábitos e rotinas precisam de adaptação, ou seja, as mudanças e a inserção da dieta no dia-a-dia devem ser aos poucos. "Dietas restritivas não funcionam por muito tempo. O que realmente funciona é a mudança nos hábitos de vida, sem encarar a dieta como uma fase", relata o médico.

ALIMENTOS ERRADOS

Os alimentos integrais, lights e diets sempre foram considerados ideais para quem pretende se manter em um regime alimentar. Mas Wesley explica que mesmo sendo julgados como saudáveis, eles possuem uma grande quantidade de açúcar. O ideal em uma dieta, segundo o médico, é consumir a menor quantidade possível de alimentos industrializados. "Descasque mais e desembrulhe menos" brinca ele.

PENSAMENTOS SABOTADORES

É muito comum "furar" a dieta durante a semana ou não seguir ao pé da letra suas restrições nos finais de semana, e - acredite! - isso não é um problema. "Trate isso como algo isolado e não se culpe ou fique se lamentando, pois o importante é o que acontece em seguida. Não deixe que esse pequeno 'furo' te desanime"

CONFUNDIR FOME REAL COM EMOCIONAL

Alguns problemas psicológicos podem abalar o nosso corpo, como a ansiedade, por exemplo. Por isso é importante saber diferenciar a verdadeira fome com algum tipo de distúrbio na alimentação. "A fome real geralmente aparece 3 horas depois da última refeição, e aumenta de forma gradativa, podendo ser temporariamente saciada com algum líquido. Já a 'fome emocional' pode ocorrer a qualquer momento, não consegue ser saciada com a ingestão de líquidos e geralmente acontece por alimentos específicos - em geral chocolates ou outros doces" explica Wesley.

FALTA DE FORÇA DE VONTADE

As mudanças desejadas com a dieta funcionam como um processo, portanto é preciso adaptá-la na sua rotina. "Mesmo com pequenas mudanças no início, qualquer passo para a saúde já é uma grande ação" afirmou o médico Wesley Shunk.