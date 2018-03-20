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Conheça o 'windbreaker', agasalho que promete ser hit na estação fria

A peça, que incrementa as produções no inverno, garante praticidade, leveza e conforto aos looks
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 16:04

Publicado em 20 de Março de 2018 às 16:04

casaco_azul.jpg Crédito:
Aquela máxima de que a moda volta está sendo posta à prova nesses últimos anos. Muito por conta da estética esportiva, que ultrapassou as barreiras das quadras e das academias, e tomou conta do guarda-roupa (e dos corações) dos mais descolados. Mais um sinal de que a moda esportiva não cansa de nos surpreender, temos agora também o retorno do windbreaker, ou quebra-vento. Trata-se daquele abrigo leve e colorido, confeccionado em material sintético, como nylon ou poliéster, perfeito para quem vai encarar uma corrida ao ar livre.
casaco.jpg Crédito:
Este casaco pode tanto vir como uma peça inteiriça, em uma espécie de moletom levíssimo, ou então com zíper frontal. Os clássicos modelos da Adidas e da Puma, que reinaram absolutos nos anos 70 e 80, serviram de base e inspiração para as releituras de grande parte das marcas de streetwear. E sabe o que mais? Por ser um tanto leve e prático de carregar é, sim, uma opção muito bem-vinda para o homem contemporâneo, ainda mais aquele que habita nos trópicos, onde o frio é tímido e o calor marca presença a toda hora. Aposte!
 

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