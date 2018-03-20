Conheça o 'windbreaker', agasalho que promete ser hit na estação fria

Aquela máxima de que a moda volta está sendo posta à prova nesses últimos anos. Muito por conta da estética esportiva, que ultrapassou as barreiras das quadras e das academias, e tomou conta do guarda-roupa (e dos corações) dos mais descolados. Mais um sinal de que a moda esportiva não cansa de nos surpreender, temos agora também o retorno do windbreaker, ou quebra-vento. Trata-se daquele abrigo leve e colorido, confeccionado em material sintético, como nylon ou poliéster, perfeito para quem vai encarar uma corrida ao ar livre.

Este casaco pode tanto vir como uma peça inteiriça, em uma espécie de moletom levíssimo, ou então com zíper frontal. Os clássicos modelos da Adidas e da Puma, que reinaram absolutos nos anos 70 e 80, serviram de base e inspiração para as releituras de grande parte das marcas de streetwear. E sabe o que mais? Por ser um tanto leve e prático de carregar é, sim, uma opção muito bem-vinda para o homem contemporâneo, ainda mais aquele que habita nos trópicos, onde o frio é tímido e o calor marca presença a toda hora. Aposte!