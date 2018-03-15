Conheça dois modelos de óculos que prometem ser hit neste ano

GATINHO LOLITA
Os óculos super cool criados por Adam Selman, em parceria com a Le Specs, viraram sucesso desde o lançamento. Mas um modelo, em especial, tornou-se febre entre as famosas, incluindo Gigi Hadid (que tem versões em diferentes cores). Batizado de Lolita, ele também fez a cabeça de Juliana Paes, Katy Perry, Bruna Marquezine, Grazi Massafera e muitas outras.
MÍNI
Bella Hadid chamou atenção ao surgir com um modelo míni de óculos redondo em um evento da Dior em Paris. A peça, criada pela marca Roberi & Fraud, é o Doris, que logo conquistou outras adeptas de estilo, da modelo Magdalena Frackowiak a it-girl brasileira Camila Coelho.