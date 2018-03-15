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Tendência

Conheça dois modelos de óculos que prometem ser hit neste ano

Dois modelos de óculos viraram hit entre as mais antenadas e prometem continuar fazendo bonito na cena fashion: o míni e o gatinho reto

Publicado em 15 de Março de 2018 às 19:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 19:27
Juliana Paes e Bruna Marquezine já são adeptas do modelo gatinho Crédito: Divulgação
GATINHO LOLITA
Os óculos super cool criados por Adam Selman, em parceria com a Le Specs, viraram sucesso desde o lançamento. Mas um modelo, em especial, tornou-se febre entre as famosas, incluindo Gigi Hadid (que tem versões em diferentes cores). Batizado de Lolita, ele também fez a cabeça de Juliana Paes, Katy Perry, Bruna Marquezine, Grazi Massafera e muitas outras.
Os modelos mini já invadiram as produções das celebridades Crédito: Divulgação
MÍNI
Bella Hadid chamou atenção ao surgir com um modelo míni de óculos redondo em um evento da Dior em Paris. A peça, criada pela marca Roberi & Fraud, é o Doris, que logo conquistou outras adeptas de estilo, da modelo Magdalena Frackowiak a it-girl brasileira Camila Coelho.

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