Conheça as novidades do universo pet

DIÁRIO DE CHLOÉ
GATO FAZ BEM PRA SAÚDE
Meu querido diário... Você sabia que, segundo pesquisas, já existem 25 milhões de gatos nos lares brasileiros? E que a projeção para 2020 é que este número ultrapasse 28 milhões? Segundo dados do IBGE, a Região Norte é a que tem a maior população de gatos (22,7%), seguida do Nordeste (23,6%), Sul (19%), Centro-Oeste (14,3%) e Sudeste (13,5%). Fico muito feliz em saber que estamos entrando, de verdade, nos lares brasileiros. Existe uma frase que eu adoro: Quem não gosta de gatos, nunca teve um. É a pura verdade. O que existe é muito preconceito em relação, a nós, os felinos. Pois saiba que, segundo especialistas, ter um gato traz muitos benefícios para a saúde física e emocional de seus donos (minhas mamis são prova disso). Nos ter em casa reduz o estresse e a ansiedade, afastando sentimentos de solidão e depressão. Também ajudamos a diminuir o risco doenças cardiovasculares. Somos uma espécie de medicina preventiva, com nosso ronronar, nossas brincadeiras... E aí, ficou com vontade de ter um gatinho? Pois existem muitos querendo um lar (eu e Frida, minha amigata, fomos adotadas). A gente nem dá trabaho. Garanto, que compensamos tudo com muito amor. Mande uma mensagem pra mim, posso procurar um bem legal para você! Lambeijos
#eobichoag
Olha só que graça o buldogue francês do Paulo Victor Hespanha, o Curry. Ele vestiu a camisa verde e amarela pra torcer pelo Brasil, desde o primeiro jogo e fica de cara pro gol, na frente da TV.
PELA CAUSA ANIMAL
São muitos animais abandonados todos os dias. Pensando nisso, a Inova Kids, escola pioneira de empreendedorismo infantil, em parceria com a ONG Amizade é um Luxo, que resgata e ajuda animais abandonados e mau tratados em toda a Grande Vitória, acaba de lançar o projeto Ele não te abandonaria. Uma cartilha sobre guarda responsável está sendo distribuída gratuitamente. Além disso, é possível comprar um livro com fotos de animais abandonados com o objetivo de despertar a sensibilidade para a adoção. Todo o valor arrecado será revertido para a causa animal. Preço: 20,00. Foto: Amizade é um Luxo.
ME ADOTA, VAI!
Oi gente! Eu sou o Senninha. Fui resgatado no centro de Vitória. Já sou castrado, vermifugado e vacinado. Agora, só estou esperando um lar cheio de amor. Convivo bem com adultos e crianças, mas não com outros cachorros e gatos, portanto, preciso ser filho único. Eu sou muito lindo, vem me buscar, vai!? É só ligar para 99922-6645.