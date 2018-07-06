Conheça as novidades do universo pet

Meu querido diário... Você sabia que, segundo pesquisas, já existem 25 milhões de gatos nos lares brasileiros? E que a projeção para 2020 é que este número ultrapasse 28 milhões? Segundo dados do IBGE, a Região Norte é a que tem a maior população de gatos (22,7%), seguida do Nordeste (23,6%), Sul (19%), Centro-Oeste (14,3%) e Sudeste (13,5%). Fico muito feliz em saber que estamos entrando, de verdade, nos lares brasileiros. Existe uma frase que eu adoro: Quem não gosta de gatos, nunca teve um. É a pura verdade. O que existe é muito preconceito em relação, a nós, os felinos. Pois saiba que, segundo especialistas, ter um gato traz muitos benefícios para a saúde física e emocional de seus donos (minhas mamis são prova disso). Nos ter em casa reduz o estresse e a ansiedade, afastando sentimentos de solidão e depressão. Também ajudamos a diminuir o risco doenças cardiovasculares. Somos uma espécie de medicina preventiva, com nosso ronronar, nossas brincadeiras... E aí, ficou com vontade de ter um gatinho? Pois existem muitos querendo um lar (eu e Frida, minha amigata, fomos adotadas). A gente nem dá trabaho. Garanto, que compensamos tudo com muito amor. Mande uma mensagem pra mim, posso procurar um bem legal para você! Lambeijos