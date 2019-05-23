Conheça 8 profissionais que estão por trás das grandes festas no ES

Edilene Chieppe e Bia Delmaestro; Sandra Dalla Bernardina e Hugo Grassi; Giovanna e André Rosa e Claudia Moulin estão entre os profissionais por trás de grandes eventos no ES Crédito: Montagem Gazeta Online

Edição de aniversário é aquela chance de a gente jogar confete nas conquistas e desejar tudo de bom para os anos que virão. Para celebrar os nossos 11 anos, decidimos fazer uma superedição com os profissionais que muitas das vezes não aparecem diante dos holofotes. São confeiteiros, DJ’s, cerimonialistas, donos de bufês e decoradores que, literalmente, fazem a festa acontecer no nosso Estado.

Eles trabalham duro, principalmente nos finais de semana, enquanto a maioria de nós se diverte. São incansáveis em buscar o melhor, cada uma na sua área, para tornar o evento inesquecível. Com anos de profissão, sabem driblar os imprevistos (e eles acontecem com certa frequência), sempre com sorriso no rosto.

Além de todos esses profissionais, que vieram soprar as velinhas do nosso bolo, queríamos convidar você, querido leitor de todos os domingos. Afinal, a festa é nossa!

. Crédito: Sukie Lam

Comida afetiva

As amigas de infância Bia Delmaestro e Edilene Chieppe comandam, desde 2015, o Caçarola, bufê butique que oferece comida afetiva com qualidade de ingredientes e sem disfarces, aditivos ou corantes artificiais. “Edilene sempre cozinhou e pilota com maestria o fogão à lenha. Já o meu interesse pela cozinha nasceu quando fui morar em Bruxelas. Nessa época conheci a chef Roberta Sudbrack, que virou a minha referência gastronômica”, conta Bia. A dupla faz entre 30 e 40 festas mensais para no máximo 100 pessoas. O menu de cada festa é desenvolvido de acordo com a história que há por trás do evento, sempre privilegiando os pequenos produtores e artesões locais nas preparações das comidas.

. Crédito: Luan Lucas Neves

Sempre impecável

O cerimonial Le Buffet é referência na arte de receber bem os convidados, para festas e banquetes regados à alta gastronomia. O grupo - que conta três casas, o Master, o Lounge e o Studio - está na ativa há 24 anos, sob a batuta de Giovanna e André Rosa. Tendo o camarão VG como carro-chefe das festas, as casas também apostam nos finger foods. Tais comidinhas, servidas em pequenas louças, para se comer com as mãos, fazem sucesso nos coquetéis, em formato de menu degustação. Destaque para o risoto de funghi secci com damascos e lascas de parma, o camarão e o ravióli de palmito pupunha com bacalhau. A ilha de frutos do mar é a mais disputada, com vieiras chilenas, ostras gratinadas, ceviche de camarão com kani, moquequinha de badejo, entre outros. “Atualmente realizamos de 15 a 40 eventos mensais”, diz Giovanna.

. Crédito: Claudia Moulin

Festa intimista

Foi aos 40 anos que Claudia Moulin deu uma guinada em sua vida. Depois de estudar gastronomia e trabalhar em alguns restaurantes, ela decidiu seguir carreira solo. E hoje é um dos principais nomes quando o assunto é bufê para festas intimistas. “Tudo começou quando, numa madrugada, jogando o lixo fora do restaurante que trabalhava, reencontrei uma amiga. Ali ela me convidou para cozinhar em sua casa e nunca mais parei”, lembra. Suas mesas de antepastos - com caprese, mousse de manjericão, limão siciliano e manjericão, focaccia e queijos - são um verdadeiro sucesso nas festas para as quais é contratada. “Comecei a dar foco para as mesas de antepastos da mesma forma que as mesas de doces e bolos têm. Além disso, também ofereço a parte quente, em pequenas porções, que é volante”, conta. Ela também tem apostado nas terrines, prato de origem francesa que faz bonito na mesa, especialmente em festas. Suas festas são, geralmente, para no máximo 100 pessoas e, na maioria das vezes, acontece em residências.

. Crédito: All Live

Pioneirismo

Sandra Dalla Bernardina foi uma das pioneiras na tendência das grandes festas com seu MS Buffet, realizando festas de 15 anos, formaturas e casamentos. “Comecei há 20 anos, quando me identifiquei com o mundo de eventos”, conta. Esse ano, ela reinaugura a casa em novo endereço, em Santa Lúcia, além de ter contratado o chef Hugo Grassi, modificando e criando o conceito de cardápio personalizado para cada evento. “As ilhas, onde o chef finalizada vários pratos ao vivo, são um sucesso”, conta Sandra. Destaque para os jardins de cogumelos grelhados, as ilhas de aperitivos e as de frutos do mar.

. Crédito: Divulgação

A ERA DO OPEN BAR

O open bar já é uma das atrações mais esperadas das festas. Seja no casamento, aniversário ou uma confraternização da empresa, ter uma cartela de drinques à disposição dos convidados é garantia de sucesso. Uma das principais empresas do segmento é a Vitória Shakers, que existe de 2005. “Já teve a época do uísque, do espumante e da cerveja. Mas, entre os jovens, são os drinques que fazem sucesso na festa”, conta Cesar Romano.