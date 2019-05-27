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Especial 11 anos Revista.AG

Conheça 3 personalidades que fazem a festa (literalmente) no ES

Sem elas, os eventos, com certeza, não seriam os mesmos. Essas maestrinas regem uma orquestra de fornecedores para que tudo ocorra com perfeição em cada evento. Conheça algumas das principais cerimonialistas do Estado
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

27 mai 2019 às 17:52

Publicado em 27 de Maio de 2019 às 17:52

Stela Miranda; Ingrid Castro e Rita Mendanha são as "anjas da guarda" dos eventos, e cuidam de tudo, até da ansiedade dos anfitriões Crédito: Divulgação
Elas são as responsáveis para que tudo saia como planejado nas festas. As cerimonialistas cuidam dos mínimos detalhes, administrando todos os fornecedores e a ansiedade dos anfitriões. São verdadeiros anjos da guarda.
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Há 14 anos no mercado, Stella Miranda teve os primeiros aprendizados em cerimonial num estágio de graça no Itamaraty, em Brasília. “Na volta abri a minha empresa e comecei fazendo café da manhã na entrega de prédios que meu pai construía. Nunca mais parei”, conta. Passou a fazer eventos, festas de aniversário e casamento.
Para ela, o principal desafio é identificar o gosto do cliente dentro da realidade dele. “A gente faz festa com pouco e muito dinheiro, mas a festa tem que ter a cara dos anfitriões”, ensina. E dentro do pacote estão os imprevistos. “É preciso ter calma e frieza. Fazer evento com incidentes geográficos, por exemplo, tem que ter muito estômago para manter a calma e a serenidade, para dar tranquilidade para os fornecedores trabalharem”, explica com seus anos de aprendizados.
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Ingrid Castro também faz parte desse time. Começou a trajetória há 30 anos, quando dava curso de etiqueta e cerimonial para empresas e na universidade. “Os alunos se identificavam e começaram a pedir orientações para os eventos sociais. A partir daí não parei mais, fiz um casamento após outro e, enfim, parei com as aulas e me dediquei ao universo de eventos, em especial os casamentos”, conta.
Especializada em casamentos, ela explica que o papel da cerimonialista é planejar, organizar, coordenar o evento, dando toda assessoria dos melhores fornecedores de acordo com o perfil dos noivos, desde o início da contratação até acabar a festa. “Os desafios da cerimonialista é identificar o perfil dos noivos para que o casamento possa ter a identidade do casal. E saber administrar todos os fornecedores para que tudo saia perfeito, conforme os noivos sonharam”, explica ela, que já realizou casamentos até em São Paulo.
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Sobre os imprevistos, ela ressalta que eles realmente acontecem. “Nessas horas devemos encontrar a melhor solução. Mas, para que isso ocorra, se faz necessário ter experiência e credibilidade no mercado para conseguir contorná-los”.
Rita Mendanha também atua como cerimonialista – há 21 anos. “Ao longo dos anos me especializei. Sou uma cerimonialista completa, pois além do protocolo do dia, dou assessoria para realizar o sonho e fazê-lo o mais real possível, Da escolha da data até lua de mel”, diz. Com tantos anos de experiência, também aprendeu a ter jogo de cintura quando algo dá errado. “Já tive que costurar o vestido da noiva, na porta a igreja, pois tinha rasgado no caminho”, lembra.

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