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Decoração

Confira seis tendências de revestimentos para transformar a sua casa

As opções de revestimentos unem diferentes estilos trazendo sensações para dentro do ambiente

Publicado em 16 de Março de 2018 às 20:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 20:10
Revestimentos em cerâmica são tendência Crédito: Divulgação
Reiniciar, recomeçar. Essas palavras definem bem a tônica das últimas feiras nacionais e internacionais ligadas ao mundo da moda, da decoração e do design.Segundo Ruth Fingerhut, especialista e pesquisadora em tendências, as pessoas têm se posicionado de maneira diferente em relação à vida, com outras perspectivas de trabalho e um novo olhar sobre a casa, os ambientes e a decoração. O ano de 2018 será de rever conceitos, refletir e apertar o botão reiniciar, resume Ruth. A seguir, ela lista seis tendências que vieram para ficar em 2018. 
Revestimentos em cerâmica são tendência Crédito: Divulgação
Encasulamento
Cada vez mais as pessoas se recolhem em suas casas em busca de segurança e proteção. Com origem na década de 80, esse movimento, chamado de encasulamento, alcançou o amadurecimento. Essa forma de morar traz a necessidade de revestimentos que simbolizem as sensações de aconchego e acolhimento.
Revestimentos em cerâmica são tendência Crédito: Divulgação
Universo particular
As feiras que acontecem no início do ano, como a Maison&Objet, também versaram muito sobre as novas forma de morar. Uma delas é a busca por se sentir único por meio da personalização e customização. As réguas Raku, produzidas com uma técnica milenar japonesa em altas temperaturas que cria peças de aparências sempre diferentes entre si, representando bem essa tendência.
 
Revestimentos em cerâmica são tendência Crédito: Divulgação
Convivência com a natureza
Espaços saudáveis são sinônimo de conexão com a natureza. Assim, as nuances do mar, céu e das plantas ajudam a compor o visual dessa tendência.
Revestimentos em cerâmica são tendência Crédito: Divulgação
Conscientização
A busca por materiais amigos do meio ambiente e a preferência por escolher fabricantes alinhados com preceitos de sustentabilidade continuam com força em 2018. 
Revestimentos em cerâmica são tendência Crédito: Divulgação
Despertar dos sentidos
A alma dessa tendência é a aposta no design de superfície. Os revestimentos são criados em uma única cor por peça, seu estilo é apreciado e aguça os sentidos, sem poluição visual no ambiente.
Revestimentos em cerâmica são tendência Crédito: Divulgação
Geometria
Com sua forma irreverente e um ar vintage, os hexágonos vão se firmando na composição de acabamentos e objetos.

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