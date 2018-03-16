Confira seis tendências de revestimentos para transformar a sua casa

Revestimentos em cerâmica são tendência Crédito: Divulgação

Reiniciar, recomeçar. Essas palavras definem bem a tônica das últimas feiras nacionais e internacionais ligadas ao mundo da moda, da decoração e do design.Segundo Ruth Fingerhut, especialista e pesquisadora em tendências, as pessoas têm se posicionado de maneira diferente em relação à vida, com outras perspectivas de trabalho e um novo olhar sobre a casa, os ambientes e a decoração. O ano de 2018 será de rever conceitos, refletir e apertar o botão reiniciar, resume Ruth. A seguir, ela lista seis tendências que vieram para ficar em 2018.

Revestimentos em cerâmica são tendência Crédito: Divulgação

Encasulamento

Cada vez mais as pessoas se recolhem em suas casas em busca de segurança e proteção. Com origem na década de 80, esse movimento, chamado de encasulamento, alcançou o amadurecimento. Essa forma de morar traz a necessidade de revestimentos que simbolizem as sensações de aconchego e acolhimento.

Revestimentos em cerâmica são tendência Crédito: Divulgação

Universo particular

As feiras que acontecem no início do ano, como a Maison&Objet, também versaram muito sobre as novas forma de morar. Uma delas é a busca por se sentir único por meio da personalização e customização. As réguas Raku, produzidas com uma técnica milenar japonesa em altas temperaturas que cria peças de aparências sempre diferentes entre si, representando bem essa tendência.





Revestimentos em cerâmica são tendência Crédito: Divulgação

Convivência com a natureza

Espaços saudáveis são sinônimo de conexão com a natureza. Assim, as nuances do mar, céu e das plantas ajudam a compor o visual dessa tendência.

Revestimentos em cerâmica são tendência Crédito: Divulgação

Conscientização

A busca por materiais amigos do meio ambiente e a preferência por escolher fabricantes alinhados com preceitos de sustentabilidade continuam com força em 2018.

Revestimentos em cerâmica são tendência Crédito: Divulgação

Despertar dos sentidos

A alma dessa tendência é a aposta no design de superfície. Os revestimentos são criados em uma única cor por peça, seu estilo é apreciado e aguça os sentidos, sem poluição visual no ambiente.

Revestimentos em cerâmica são tendência Crédito: Divulgação

Geometria