Confira os 7 segredos para chegar ao equilíbrio e viver bem

Uma das dicas para atingir o equilíbrio emocional é pensar antes de agir Crédito: Pixabay

Como ter equilíbrio emocional? O equilíbrio emocional, por definição, é o controle total sobre os pensamentos e as ações que determinam o comportamento humano ou a capacidade de enfrentar obstáculos e ter controle absoluto dos sentimentos e das reações. A partir desta definição já começamos a perceber que é quase impossível, para a maioria das pessoas, se identificar como alguém totalmente equilibrado.

É fácil definir o que é equilíbrio emocional. Difícil é ser perfeitamente equilibrado, porque este equilíbrio é uma eterna busca, um eterno aprendizado. É algo a ser alcançado.

De forma menos rigorosa, podemos dizer que equilíbrio emocional é a habilidade de olhar para a vida a partir de uma perspectiva clara e objetiva e fazer a coisa certa, no momento certo.

Na prática, equilíbrio emocional é a habilidade de aprender com cada situação e de prosseguir com sentimentos positivos. É estar sempre alerta, ser focado, e ter uma visão ampliada do todo que vivenciamos.

Para alcançar o equilíbrio emocional é preciso encontrar um ponto de equilíbrio em diversas condições e situações que fazem parte do dia-a-dia, variando de uma pessoa para outra. Como alcançar este ponto de equilíbrio?

Se questionarmos pessoas de diferentes áreas de atuação, qual a principal característica que identificariam, em seus grupos profissionais, como importantes para alcançar a condição de equilíbrio emocional? Provavelmente, cada um, no seu entendimento, identificará qual seria a mais marcante.

Para um filósofo é provável que a principal característica seja o raciocínio (ou a razão?).

Para um espiritualista, a caridade.

Para um professor, o interesse em aprender.

Para um jurista, a ética de compreender o que é moralmente certo ou errado

Para um médico, a relação médico-paciente com respeito.

Para um engenheiro seria a capacidade de raciocínio lógico.

Tal como um pêndulo, buscamos, incessantemente, o ponto de equilíbrio em nossas vidas, sabendo que, durante a caminhada, muitos serão os choques e adversidades que poderão interferir nesta busca. Encontrar esse equilíbrio amplo é como aprender a andar de bicicleta: exige prática, concentração e dedicação. E para se equilibrar tem que continuar pedalando, continuar caminhando.

Para mim, após muito pensar, cheguei ao entendimento que, não importa em que contexto da vida pessoal ou profissional estejamos incluídos, o que devemos buscar como a nossa principal característica deve ser o equilíbrio, de forma ampla, nos diversos setores da vida. Este equilíbrio amplo permitirá que tenhamos possibilidade de alcançar o verdadeiro equilíbrio emocional.

Nos aceitarmos como pessoas com limites e fraquezas, também, é sinal de estar em busca do equilíbrio emocional. Conviver com as nossas virtudes e as dos outros é fácil. Difícil é conviver com o que identificamos como defeitos. Viver é uma arte. (Viver é a arte de aprender).

Sem qualquer pretensão, haja vista que cada um deve buscar o seu caminho, apresento algumas dicas para alcançar / manter o equilíbrio emocional:

Pense e respire fundo antes de agir.

Exercite a gratidão com as pessoas e com você mesmo.

Sinta suas emoções sem medo.

Busque soluções simples.

Mantenha o pensamento positivo, a mente quieta e o coração tranquilo.

Meditação pode ajudar muito.

Por último, mas não menos importante, para mim, que tenho fé, Deus é a fonte de toda a energia que criou e mantém o equilíbrio de todo o universo.

Uma pessoa equilibrada emocionalmente será capaz de apreciar a beleza e o significado de cada situação, seja ela adversa ou favorável. Esperamos que cada pessoa identifique qual o seu ponto de equilíbrio e quais as características que entende serem importantes para conduzir a sua vida, de uma forma equilibrada e saudável.