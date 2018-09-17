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Confira os 3 cortes de cabelo que já conquistaram as fashionistas

Um corte de cabelo pode mudar totalmente nosso visual, nossos dias e, de quebra, dar aquela levantada na autoestima. Confira e inspire-se em três looks que estão fazendo a cabeça das famosas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2018 às 15:17

Publicado em 17 de Setembro de 2018 às 15:17

Bruna Marquezine é adepta dos fios curtos Crédito: Reprodução/ Instagram
Mudar o visual sempre dá aquela sensação gostosa de recomeço, aquele toque de "cara nova, vida nova"... e, de quebra, ainda ajuda a levantar a autoestima. Muita gente ainda tem medo de fazer algo diferente, mas nada melhor do que um novo corte pra fazer uma transformação cheia de personalidade. E se você não tem medo da tesoura, pode se render a três cortes que estão fazendo a cabeça das famosas e tem tudo para combinar com os mas diferentes looks. 
BASE RETA COM FRANJINHA
Este corte é uma inspiração francesa. Nele os fios ficam pouco abaixo da orelha e possuem uma base reta, aliados a uma franjinha  que deixa o visual ainda mais descolado.
SIMPLICIDADE E LEVEZA
Esta tendência já conquistou as famosas no Brasil e no mundo. O corte é descomplicado e vai bem na hora de compor visuais mais simples ou arrojados.
NO OMBRO E COM CURTAIN BANG
Neste estilo a curtain bang  franja curta e repartida no meio  aparece como protagonista. Os fios ficam na altura dos ombros, e a franjinha dá complemento final à produção.

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