Confira os 3 cortes de cabelo que já conquistaram as fashionistas

Mudar o visual sempre dá aquela sensação gostosa de recomeço, aquele toque de "cara nova, vida nova"... e, de quebra, ainda ajuda a levantar a autoestima. Muita gente ainda tem medo de fazer algo diferente, mas nada melhor do que um novo corte pra fazer uma transformação cheia de personalidade. E se você não tem medo da tesoura, pode se render a três cortes que estão fazendo a cabeça das famosas e tem tudo para combinar com os mas diferentes looks.
BASE RETA COM FRANJINHA
Este corte é uma inspiração francesa. Nele os fios ficam pouco abaixo da orelha e possuem uma base reta, aliados a uma franjinha que deixa o visual ainda mais descolado.
SIMPLICIDADE E LEVEZA
Esta tendência já conquistou as famosas no Brasil e no mundo. O corte é descomplicado e vai bem na hora de compor visuais mais simples ou arrojados.
NO OMBRO E COM CURTAIN BANG
Neste estilo a curtain bang franja curta e repartida no meio aparece como protagonista. Os fios ficam na altura dos ombros, e a franjinha dá complemento final à produção.