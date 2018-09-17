Confira os 3 cortes de cabelo que já conquistaram as fashionistas

Mudar o visual sempre dá aquela sensação gostosa de recomeço, aquele toque de "cara nova, vida nova"... e, de quebra, ainda ajuda a levantar a autoestima. Muita gente ainda tem medo de fazer algo diferente, mas nada melhor do que um novo corte pra fazer uma transformação cheia de personalidade. E se você não tem medo da tesoura, pode se render a três cortes que estão fazendo a cabeça das famosas e tem tudo para combinar com os mas diferentes looks.