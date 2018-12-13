Confira o resultado da 9ª edição do Amigo-X da Revista.AG

O amigo-X de 2018 foi regado a conversas boas, risadas, e brincadeiras. Confira o resultado. Crédito: Livia Ferrari

A 9ª edição do tradicional Amigo-x da Revista.ag aconteceu em clima de festa. Como em todos os anos, 10 personalidades foram convidadas para trocar presentes, e o local escolhido para a confraternização foi o restaurante Cosmô, na Praia do Canto. Os participantes chegaram com seus acompanhantes, e foram recebidos em um ambiente aconchegante e charmoso. O jantar, assinado chef Harun Katarian, contou com tartar de atum, bruschetta de carne seca com camarão e sanduíche de brie mel e trufado, de entrada; risoto de aspargos e costela assada com molho de laranja e musseline de batata baroa, como pratos principais; e abacaxi com espuma de gengibre de sobremesa. Para harmonizar, dois vinhos: um cava e um tinto da Wine.

O amigo-X de 2018 foi regado a conversas boas, risadas, e brincadeiras. Confira o resultado. Crédito: Livia Ferrari

Estilos parecidos

O educador físico Marcos Falcon deu início à brincadeira, que foi acompanhada de muitas gargalhadas e troca de elogios. Marcos tirou o estilista Ivan Aguilar. Fiquei muito contente quando descobri que havia tirado o Ivan, pois acho que somos muito parecidos. E, além disso, antes de eu começar a falar, ele já olhou para o meu presente e disse esse eu quero pra mim. Ivan foi presentado com um kit da LOccitane.

O amigo-X de 2018 foi regado a conversas boas, risadas, e brincadeiras. Confira o resultado. Crédito: Livia Ferrari

Amigo da família

O estilista Ivan Aguilar tirou a amiga e designer de joias Ivana Izoton, que ganhou uma calça flare de linho. No discurso, Ivan deixou claro que já conhecia sua amiga-x há anos, e ainda disse que era amigo de sua mãe, pai e avós. Praticamente peguei essa menina no colo, brincou o estilista. Ivan descreveu sua Ivana como uma joalheira maravilhosa, o que foi suficiente para todos matarem a charada.

O amigo-X de 2018 foi regado a conversas boas, risadas, e brincadeiras. Confira o resultado. Crédito: Livia Ferrari

Paciente X médica

A designer de joias Ivana Izoton tirou a dermatologista Isabela Redighieri, que foi presenteada com uma joia exclusiva. Inicialmente eu não sabia o que dar para a minha amiga-x e até pedi ajuda para a irmã dela, disse Ivana. A designer ainda deu mais dicas. Quando recebi a mensagem com o nome de quem eu tirei, tinha acabado de sair do consultório dela, finalizou Ivana, dando a dica final, suficiente para que sua própria amiga-secreta descobrisse junto ao grupo.

O amigo-X de 2018 foi regado a conversas boas, risadas, e brincadeiras. Confira o resultado. Crédito: Livia Ferrari

Amigo novo

A médica Isabella Redighieri tirou o empresário José Bergamin, que ganhou um chapéu com proteção solar. Ela disse que foi um desafio encontrar um presente para seu amigo-x. Tive que fazer pesquisas nas redes sociais, disse a médica que acabou ficando impressionada com a positividade de Bergamin. Tanto que concluiu sua revelação com uma fala do próprio empresário, em uma entrevista na qual ele descrevia mais sobre essa vitalidade.

O amigo-X de 2018 foi regado a conversas boas, risadas, e brincadeiras. Confira o resultado. Crédito: Livia Ferrari

Feito por ele

O empresário José Bergamin tirou a chef Bia Delmaestro, que ganhou um kit com ecobags, moedor e potes para temperos feitos em madeira especialmente por ele, todos estampados com a marca de sua empresa dela, a Caçarola. O presente de Bergamin encheu os olhos de sua amiga-x de lágrimas, que se emocionou ao ver a logomarca de seu projeto de vida estampada em artigos tão especiais e delicados. O presente revela um carinho impressionante, descreveu.

O amigo-X de 2018 foi regado a conversas boas, risadas, e brincadeiras. Confira o resultado. Crédito: Livia Ferrari

Primeiro encontro

A chef Bia Delmaestro tirou a arquiteta Rita Tristão  que foi representada pela filha, Renata. Rita recebeu um delicado bolo artesanal, em formato de casa natalina, e também um quadro. Não conheço o meu amigo-x, mas mesmo assim preferi dar algo personalizado, disse Bia no início do discurso. Em meio a muitos palpites, ela deu a dica final. A pessoa que tirei gosta muito sair e de decorar interiores, mas também faz com que outras pessoas participem desse processo, disse a chef.

O amigo-X de 2018 foi regado a conversas boas, risadas, e brincadeiras. Confira o resultado. Crédito: Livia Ferrari

Velhos conhecidos

A arquiteta Rita Tristão coincidentemente tirou o arquiteto Kassio Fontoura, que ganhou dois livros sobre arquitetura e design. A filha da arquiteta, Renata Tristão, fez o discurso baseando-se no conhecimento dela e de sua mãe sobre Kassio. Ela o descreveu como sendo um profissional de muito talento, e disse que o conheceu através da Casa Cor. Essa pessoa também tem a ver comigo e com minha mãe, pois tem amor e paixão pela arquitetura.

O amigo-X de 2018 foi regado a conversas boas, risadas, e brincadeiras. Confira o resultado. Crédito: Livia Ferrari

Amigo que doa

O arquiteto Kassio Fontoura tirou Lilia Mello, que ganhou uma cerâmica especial. No início do discurso, ele disse que ficou animado com o nome que havia tirado, pois admirava aquela pessoa. Ela entende o que faz e faz com orgulho, afirmou Kassio. E acrescentou que a escolha e o presente foram pensados de maneira especial. Não foi muito difícil pensar em algo, pois de fato isso era meu, mas percebi que tinha mais a ver com a minha amiga-x, finalizou.

O amigo-X de 2018 foi regado a conversas boas, risadas, e brincadeiras. Confira o resultado. Crédito: Livia Ferrari

Estreia de Ficore

A empresária Lilia Mello tirou o artista Ficore, que ganhou uma diária na Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul. Ao longo da brincadeira, Ficore já havia revelado que ainda não conhecia o destino e, em seu discurso, Lilia apontou para esse fato. Agora meu amigo-x vai ter a oportunidade de conhecer o lugar que nunca ficou, brincou ela. A empresária também disse que estava muito orgulhosa de ter tirado o artista.

O amigo-X de 2018 foi regado a conversas boas, risadas, e brincadeiras. Confira o resultado. Crédito: Livia Ferrari

A rua em comum