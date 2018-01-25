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Carnaval 2018

Confira o ensaio fotográfico das rainhas de bateria do grupo especial

As rainhas de bateria das escolas de samba desfilaram pela feira livre da Praia do Canto cheias de charme, anunciando que estão prontas para reinar no Carnaval de Vitória, no próximo sábado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 18:42

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 18:42

Fernanda Figueredo brilha à frente da Mocidade Unida da Glória (MUG), de Vila Velha Crédito: Rodrigo Dutra
Fernanda Figueredo, 38 anos, é praticamente unanimidade quando o assunto é rainha de bateria. Há 14 anos ela brilha à frente da Mocidade Unida da Glória (MUG), de Vila Velha. Na avenida, não desfila, desliza. Ela descobriu o espírito carnavalesco no final da adolescência. "Aprendi a sambar com a minha mãe, que também foi rainha da escola." Ela também é musa da Acadêmicos do Salgueiro e desfila na Sapucaí, ao lado de famosas como Viviane Araújo. Fernanda tem 1,69 metro e 67 quilos. Sua escola vai falar dos amores no carnaval. "O segredo é ser feliz na avenida."
Jordana Catarina é rainha de bateria da Pega no Samba Crédito: Rodrigo Dutra
Jordana Catarina, 27 anos, cresceu no bairro Consolação, em Vitória, e se apaixonou pelo samba ainda criança. "Com 9 anos eu já era levada pelas minhas tias para os ensaios na escola de samba", conta. Há nove anos ela é rainha da Locomotiva, como é conhecida a bateria da Pega no Samba. "É um sonho realizado ser rainha de bateria. Uma honra ser da Pega no Samba", diz. A escola traz o enredo "Na celebração ao chocolate, a locomotiva dá um show!", e Jordana se preparou com musculação, dieta e massagens. Casada e mãe de um menino, ela tem 1,64 metro e 63 quilos. "Meu segredo é a simpatia."
Rayane Rosa é rainha de bateria da Novo Império Crédito: Rodrigo Dutra
Rayane Rosa, 27 anos, cresceu no bairro dos Alagoanos, em Vitória. Apaixonada por dança - fez balé e jazz -, ainda menina desfilou em ala e, anos depois, tornou-se passista da Novo Império, que em 2018 traz o enredo "No vai e vem do mar - Lá se vão 100 anos do Sindicato da Estiva". Há três anos ela é a rainha da bateria que é conhecida como Orquestra Capixaba de Percussão. Casada, mãe de um menino de sete anos, Rayane trabalha como recepcionista, tem 1,72 metro e 71 quilos. Para o desfile deste ano treinou na academia e fez dieta. "Ter samba no pé é fundamental."
Rose Oliveira é a rainha de bateria da Piedade Crédito: Rodrigo Dutra
 
A carioca Rose Oliveira cresceu no universo do samba. A mãe frequentava os barracões das escolas do Rio, onde ajudava na confecção de fantasias. E ela ia junto. "Cresci com esse ziriguidum do samba. Desfilei no Salgueiro, na Beija-flor e na Mocidade Independente de Padre Miguel." Há três anos Rose é rainha da Piedade, escola de Vitória que este ano leva para avenida o enredo "Pra não dizer que não falei das flores". Moradora da Praia do Canto, 40 anos, 1,69 metro e 62 quilos, ela se preparou com musculação, ioga e corrida. "Não bebo nada de álcool e o meu segredo é ter amor que pelo que faz."
Juliany Thomaz reina à frente da bateria da Andaraí Crédito: Rodrigo Dutra
A empresária e estudante de Direito Juliany Thomaz, 22 anos, reina à frente da bateria da Andaraí, que em 2018 traz o enredo "Quem conta um conto aumenta um ponto com a certeza de quem viu! Mas não leve tão a série, é primeiro de abril". A capixaba samba desde os 5 anos. "Minha mãe foi destaque de algumas escolas e ela que me ensinou a sambar." O avô foi carnavalesco da Estácio de Sá, no Rio. Para arrasar na avenida, ela, que tem 1,63 metro e 62 quilos, pega pesado na musculação e na dieta. "O meu segredo é o carisma", diz a rainha, que é comprometida. "Meu namorado não tem ciúmes."

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