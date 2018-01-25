Confira o ensaio fotográfico das rainhas de bateria do grupo especial

Fernanda Figueredo brilha à frente da Mocidade Unida da Glória (MUG), de Vila Velha Crédito: Rodrigo Dutra

Fernanda Figueredo, 38 anos, é praticamente unanimidade quando o assunto é rainha de bateria. Há 14 anos ela brilha à frente da Mocidade Unida da Glória (MUG), de Vila Velha. Na avenida, não desfila, desliza. Ela descobriu o espírito carnavalesco no final da adolescência. "Aprendi a sambar com a minha mãe, que também foi rainha da escola." Ela também é musa da Acadêmicos do Salgueiro e desfila na Sapucaí, ao lado de famosas como Viviane Araújo. Fernanda tem 1,69 metro e 67 quilos. Sua escola vai falar dos amores no carnaval. "O segredo é ser feliz na avenida."

Jordana Catarina é rainha de bateria da Pega no Samba Crédito: Rodrigo Dutra

Jordana Catarina, 27 anos, cresceu no bairro Consolação, em Vitória, e se apaixonou pelo samba ainda criança. "Com 9 anos eu já era levada pelas minhas tias para os ensaios na escola de samba", conta. Há nove anos ela é rainha da Locomotiva, como é conhecida a bateria da Pega no Samba. "É um sonho realizado ser rainha de bateria. Uma honra ser da Pega no Samba", diz. A escola traz o enredo "Na celebração ao chocolate, a locomotiva dá um show!", e Jordana se preparou com musculação, dieta e massagens. Casada e mãe de um menino, ela tem 1,64 metro e 63 quilos. "Meu segredo é a simpatia."

Rayane Rosa é rainha de bateria da Novo Império Crédito: Rodrigo Dutra

Rayane Rosa, 27 anos, cresceu no bairro dos Alagoanos, em Vitória. Apaixonada por dança - fez balé e jazz -, ainda menina desfilou em ala e, anos depois, tornou-se passista da Novo Império, que em 2018 traz o enredo "No vai e vem do mar - Lá se vão 100 anos do Sindicato da Estiva". Há três anos ela é a rainha da bateria que é conhecida como Orquestra Capixaba de Percussão. Casada, mãe de um menino de sete anos, Rayane trabalha como recepcionista, tem 1,72 metro e 71 quilos. Para o desfile deste ano treinou na academia e fez dieta. "Ter samba no pé é fundamental."

Rose Oliveira é a rainha de bateria da Piedade Crédito: Rodrigo Dutra





A carioca Rose Oliveira cresceu no universo do samba. A mãe frequentava os barracões das escolas do Rio, onde ajudava na confecção de fantasias. E ela ia junto. "Cresci com esse ziriguidum do samba. Desfilei no Salgueiro, na Beija-flor e na Mocidade Independente de Padre Miguel." Há três anos Rose é rainha da Piedade, escola de Vitória que este ano leva para avenida o enredo "Pra não dizer que não falei das flores". Moradora da Praia do Canto, 40 anos, 1,69 metro e 62 quilos, ela se preparou com musculação, ioga e corrida. "Não bebo nada de álcool e o meu segredo é ter amor que pelo que faz."

Juliany Thomaz reina à frente da bateria da Andaraí Crédito: Rodrigo Dutra