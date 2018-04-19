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Para Eles

Confira diferentes maneiras de usar a jaqueta jeans

A peça já é protagonista no guarda-roupa masculino, mas nosso colunista Dudu Altoé te ajuda a inovar na hora de compor suas produções

Publicado em 19 de Abril de 2018 às 19:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2018 às 19:11
A jaqueta jeans é protagonista no guarda-roupa masculino Crédito: Pinterest
Ela voltou. Ou nunca se foi? Eis o mistério que paira sobre a jaqueta jeans, amada e odiada, verdadeiro clássico do guarda-roupa casual masculino. Culpe a moda, a de rua ou a cíclica, que resgata no visual podrinho dos anos 90 para injetar fôlego renovado à estética denim. Como você já cansou de ouvir por aí, a terceira peça merece lugar de destaque no dia a dia de qualquer homem adulto.
A jaqueta em questão merece ser reservada com carinho, já que é o coringa da vez. A lavagem é aquela que há pouco era abominada, bem surrada e repleta de elementos para ficar com aquele ar de peça gasta.
A modelagem, ampla, como pede a cartilha noventista. Vale coordenar com todo o resto, desde uma calça no mesmo material, para um bem sucedido look total denim, até com calças coloridas e bermudas.
Os pés pedem conforto, o que hoje já encontramos nos coturnos da moda de inverno ou nos tênis de alma esportiva. A jaqueta jeans é um mito entre os jovens que curtiram toda a cultura musical dos festivais. Vida longa!

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