Confira diferentes maneiras de usar a jaqueta jeans

A jaqueta jeans é protagonista no guarda-roupa masculino Crédito: Pinterest

Ela voltou. Ou nunca se foi? Eis o mistério que paira sobre a jaqueta jeans, amada e odiada, verdadeiro clássico do guarda-roupa casual masculino. Culpe a moda, a de rua ou a cíclica, que resgata no visual podrinho dos anos 90 para injetar fôlego renovado à estética denim. Como você já cansou de ouvir por aí, a terceira peça merece lugar de destaque no dia a dia de qualquer homem adulto.

A jaqueta em questão merece ser reservada com carinho, já que é o coringa da vez. A lavagem é aquela que há pouco era abominada, bem surrada e repleta de elementos para ficar com aquele ar de peça gasta.

A modelagem, ampla, como pede a cartilha noventista. Vale coordenar com todo o resto, desde uma calça no mesmo material, para um bem sucedido look total denim, até com calças coloridas e bermudas.