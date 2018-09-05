Confira dicas para manter uma casa compartilhada bem organizada

Confira as dicas de Luciana Almeida para organizar sua casa Crédito: Unsplash





PERGUNTA: NILO

"Estou morando em uma casa compartilhada. Temos vários benefícios com este tipo de moradia, mas o problema é que falta organização. Combinamos um mutirão para melhorar o ambiente e criar algumas regras. Gostaria de algumas dicas para organizar a bagunça"

Seguir as regras do jogo, dançar conforme a música... Às vezes é preciso.

Buda dizia: Onde quer que viva, esse é o seu templo, se o tratar como o tal. Em uma casa organizada, o relacionamento flui melhor.

Minhas dicas: limpe bem todos os cômodos. E, se necessário, contrate uma faxineira experiente para participar do mutirão. Comece pela sala, desapego é fundamental, junte todos os itens que não pertencem ao ambiente, como roupas, livros, papéis... Coloque tudo em sacos plásticos, um para cada morador da casa e devolva-os para seus donos. Jogue fora os jornais e revistas antigos, arrume um local perto da porta de entrada para deixar chaves, celulares, carteiras e correspondência; guarde CDs e DVDs em organizadores; organize um louceiro para os copos e pratos que não cabem na cozinha...

Desenvolva novos hábitos. Sempre que comer na sala, leve os pratos e copos para a cozinha, quando receber novos papéis, jogue fora o que for desnecessário, como seus envelopes ou cartas promocionais; arrume a cama ao acordar, pendure ou guarde as roupas que vai usar novamente, as peças sujas devem ir para um cesto. Organize roupas e sapatos no armário, lave a louça, limpe o fogão, bancada e armários. Deixe na bancada apenas objetos de uso diário; toalhas podem ficar em toalheiros atrás da porta, se faltar espaço no banheiro; defina a tarefa de acordo com a habilidade de cada morador.

Em uma comunidade, definir regras e ter uma boa comunicação facilita a convivência.