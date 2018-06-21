Confira dicas de makes diferentes para torcer pelo Brasil

É possível usar todas as cores da seleção em uma só make Crédito: Isadora Baioco

O uniforme da seleção brasileira e o verde e amarelo nos looks já são ótimas formas de torcer. Porém, em dias de jogos vale a pena apostar na maquiagem para complementar a produção. Vale tudo para fugir do óbvio. Invista em muito gliter, sombras douradas, verdes, azuis, delineadores e rímel colorido - tudo nas cores da nossa bandeira.

A maquiadora Isadora Baioco preparou uma pele com efeito glow (brilho) e mesclou todas as cores do Brasil na produção da sombra. "A dica é usar muito glitter na parte superior dos olhos, no tom esverdeado, com um sombreado amarelo para destacar ainda mais o brilho, e na parte inferior o degrade do azul para ficar todo no tom da bandeira do Brasil. Caso não tenha sombra verde, é só passar o azul e, por cima, o glitter dourado que vai surgir o verde" explica Isadora

O estilo da make também pode variar de acordo com as preferências de cada um. "Dá pra ousar nos detalhes. Vale fazer um esfumado marrom, investir em uma sombra clara, colocar um ponto de luz interno amarelo, usar um lápis de olho colorido na parte interna dos olhos, e ainda fazer um delinado verde, azul ou amarelo" indica a maquiadora Natália Magalhães.



