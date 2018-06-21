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Beleza

Confira dicas de makes diferentes para torcer pelo Brasil

Maquiadores ensinam como aderir ao verde e amarelo também nas produções da beleza

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 17:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 17:53
É possível usar todas as cores da seleção em uma só make Crédito: Isadora Baioco
O uniforme da seleção brasileira e o verde e amarelo nos looks já são ótimas formas de torcer. Porém, em dias de jogos vale a pena apostar na maquiagem para complementar a produção. Vale tudo para fugir do óbvio. Invista em muito gliter, sombras douradas, verdes, azuis, delineadores e rímel colorido - tudo nas cores da nossa bandeira.
A maquiadora Isadora Baioco preparou uma pele com efeito glow (brilho) e mesclou todas as cores do Brasil na produção da sombra. "A dica é usar muito glitter na parte superior dos olhos, no tom esverdeado, com um sombreado amarelo para destacar ainda mais o brilho, e na parte inferior o degrade do azul para ficar todo no tom da bandeira do Brasil. Caso não tenha sombra verde, é só passar o azul e, por cima, o glitter dourado que vai surgir o verde" explica Isadora
>3 looks diferentes para curtir os jogos da copa com muito estilo
O estilo da make também pode variar de acordo com as preferências de cada um. "Dá pra ousar nos detalhes. Vale fazer um esfumado marrom, investir em uma sombra clara, colocar um ponto de luz interno amarelo, usar um lápis de olho colorido na parte interna dos olhos, e ainda fazer um delinado verde, azul ou amarelo" indica a maquiadora Natália Magalhães.
 
Ela ainda sugere o uso de adesivos no rosto. Existem opções com strass, brilhos, coraçõezinhos, estrelinhas, entre muitos outros. "Acho que é uma data importante, pois só acontece de quatro em quatro anos. Por isso podemos ousar sem medo. O mais importante é que a maquiagem seja algo criativo e divertido de se fazer" finaliza Natália.

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