Confira as tendências em docinhos que estreiam nas festas capixabas

Uma deliciosa overdose de açúcar. É assim que se pode traduzir as mesas de doces, um dos itens mais esperados das festas, com uma combinação de tipos e sabores para agradar todos os paladares.

. Crédito: Cacá Lima

Os doces artesanais de Leninha Moreira ganharam o mercado dos quitutes de luxo. Ela produz doces finos que podem ser degustados nas principais festas do Estado. “A minha capacidade de produção é de 20 mil doces por semana. E todo mês lanço três novos sabores”, conta ela, que sempre fez os doces das festas de família.

Com muita criatividade, Leninha transformou a profissão “fora de moda” em um empreendimento de sucesso com produtos exclusivos e inovadores. Apostando na qualidade e no atendimento como diferencial, a empresária faz questão de acompanhar de perto todas as etapas que envolvem seu negócio, da recepção aos clientes e até a montagem da mesa no cerimonial. “Inovo constantemente, fazendo cursos com chef de fora, pesquisando na internet e até mesmo ouvindo as noivas, que me dão ótimas ideias”. Entre os sucessos do seu cardápio estão a linha de brigadeiro gourmet e os de sabores mais ácidos, como limão, maracujá, tangerina e frutas vermelhas. “O doce Maria Rosa, que é uma repaginação do clássico Xuxa e Pelé, também é um sucesso”.

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Edna Jabour aprendeu desde cedo a gostar de gastronomia. “Sempre gostei de culinária. Durante alguns anos fui morar em São Paulo e lá tive uma chocolateria. Desde então, me apaixonei pela alquimia do doce”, conta. Ela, que começou fazendo o bufê para uma amiga, atualmente produz 10 mil doces por mês. “Me especializei em doces finos para casamento. A maioria das receitas são de família. Umas eu segui ao pé da letra e outras reformulei”. Entres os sucessos estão os doces de laranja, ouriço de coco queimado, nibs de cacau e tâmara.

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CHOCOLATE ROSA

A chef Flávia Grama ficou famosa em Vitória com brigadeiros gourmets. “Passei a fazer bolos a pedido dos clientes e quando chegou o chocolate belga no Brasil, eu comecei a trabalhar com brigadeiros gourmets. Fui a pioneira no Espírito Santo. Senti então a necessidade de abrir uma loja, porque eu só trabalhava com encomenda e os clientes queriam os doces para pronta entrega”, conta. A Chocolateria Brasil se tornou referência em bombons finos e brigadeiros gourmets nas festas. “São duas toneladas de doces por mês”, conta ela.