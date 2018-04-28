Confira as novidades da semana de design de Milão

Confira as novidades da semana de design em Milão Crédito: Tatiana Pradal

A arquiteta Tatiana Pradal conferiu todas as novidades da semana de design de Milão e listou as principais tendências pra gente:

Confira as novidades da semana de design em Milão Crédito: Tatiana Pradal

Coifas coloridas

"Como as cozinhas estão cada vez mais fazendo parte da sala, com os projetos integrados, achei super legal as novas propostas das coifas coloridas e com design diferenciado, que passam a fazer parte da decoração do ambiente sem perder a funcionalidade. Alguns modelos que funcionam como depurador, descem e sobem com controle remoto. Quando não estiverem sendo usados, recolhem e ficam mais próximas do teto, sem atrapalhar a visão. Outras são fixadas com cabos de aço no teto, como pendentes, o que fica bem mais leve" disse a arquiteta.

Confira as novidades da semana de design em Milão Crédito: Tatiana Pradal





Tendência retrô nos eletrodomésticos

"Além das famosas geladeiras da marca alemã Smeg, a Kitchen Aid lançou seu modelo. Fogão Smeg e fornos da Hotpoint, marca americana, seguem a mesma linha. Armários com puxadores remetendo aos antigos refrigeradores também fizeram a graça".





Confira as novidades da semana de design em Milão Crédito: Tatiana Pradal





Bloco único nos armários

"As portas dos armários e frente das gavetas são revestidas no mesmo material da bancada, sem puxadores, dando impressão de um bloco único de pedra, na ilha da cozinha".

Confira as novidades da semana de design em Milão Crédito: Tatiana Pradal





Nova linha "Carmen"

"Esse ano, a Lot of Brasil, escritório criativo que fica em São Paulo, participou da feira de Milão com produtos de design brasileiro. A Portinari se uniu a Lot of Brasil, por meio do designer Pedro Franco. Expôs a linha Carmen, assinada pelo designer italiano Alessandro Mendini, lançada este ano na Revestir. Desenvolvida com cores vibrantes e formato de losango, leva o nome da artista Carmen Miranda, que tem a mesma irreverência artística de Mendini".

Confira as novidades da semana de design em Milão Crédito: Tatiana Pradal





Bosco Verticale do arquiteto Stefano Bori

"O prédio mais badalado do momento tem uma arquitetura residencial sustentável que contribui para o reflorestamento de áreas metropolitanas. Ele é um exemplo de floresta vertical, composto por duas torres residenciais. Abriga 800 árvores que variam de 3 a 9 metros de altura e 4500 arbustos. O sistema faz com que a construção crie um microclima, gerando umidade, absorvendo gás carbônico e liberando oxigênio. Fica no mais novo bairro de Milão, o Porta Nuova, centro financeiro da cidade".