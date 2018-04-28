Confira as novidades da semana de design de Milão

A arquiteta Tatiana Pradal conferiu todas as novidades da semana de design de Milão e listou as principais tendências pra gente:
Coifas coloridas
"Como as cozinhas estão cada vez mais fazendo parte da sala, com os projetos integrados, achei super legal as novas propostas das coifas coloridas e com design diferenciado, que passam a fazer parte da decoração do ambiente sem perder a funcionalidade. Alguns modelos que funcionam como depurador, descem e sobem com controle remoto. Quando não estiverem sendo usados, recolhem e ficam mais próximas do teto, sem atrapalhar a visão. Outras são fixadas com cabos de aço no teto, como pendentes, o que fica bem mais leve" disse a arquiteta.
Tendência retrô nos eletrodomésticos
"Além das famosas geladeiras da marca alemã Smeg, a Kitchen Aid lançou seu modelo. Fogão Smeg e fornos da Hotpoint, marca americana, seguem a mesma linha. Armários com puxadores remetendo aos antigos refrigeradores também fizeram a graça".
Bloco único nos armários
"As portas dos armários e frente das gavetas são revestidas no mesmo material da bancada, sem puxadores, dando impressão de um bloco único de pedra, na ilha da cozinha".
Nova linha "Carmen"
"Esse ano, a Lot of Brasil, escritório criativo que fica em São Paulo, participou da feira de Milão com produtos de design brasileiro. A Portinari se uniu a Lot of Brasil, por meio do designer Pedro Franco. Expôs a linha Carmen, assinada pelo designer italiano Alessandro Mendini, lançada este ano na Revestir. Desenvolvida com cores vibrantes e formato de losango, leva o nome da artista Carmen Miranda, que tem a mesma irreverência artística de Mendini".
Bosco Verticale do arquiteto Stefano Bori
"O prédio mais badalado do momento tem uma arquitetura residencial sustentável que contribui para o reflorestamento de áreas metropolitanas. Ele é um exemplo de floresta vertical, composto por duas torres residenciais. Abriga 800 árvores que variam de 3 a 9 metros de altura e 4500 arbustos. O sistema faz com que a construção crie um microclima, gerando umidade, absorvendo gás carbônico e liberando oxigênio. Fica no mais novo bairro de Milão, o Porta Nuova, centro financeiro da cidade".