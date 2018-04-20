Confira as new faces que prometem ser destaque nas passarelas da SPFW

Marcela Thomé é um dos destaques dessa edição Crédito: Divulgação

A 45ª edição da São Paulo Fashion Week apresentará tendências em desfiles no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera.

Marcela Thomé, Maria Oliveira e Sarah Berger Crédito: Divulgação

Além da moda, novos  e promissores - modelos prometem roubar a cena. Uma das apostas a pisar nas passarelas do evento é Marcela Thomé (Way Model). A new face transgênero já trabalhou para grifes como À La Garçonne, Animale, Lenny e Ellus, sendo presença certa nos desfiles desta temporada.

Outro destaque é a mineira Maria Oliveira (Way Model), que deixou para trás o trabalho como empregada doméstica e hoje brilha nas passarelas.

Sarah Berger (WAY Model) também dará seu pivô nesta edição do evento. A cearense foi a recordista brasileira na última temporada de moda internacional, alcançando a marca de 32 desfiles para grifes como John Galliano, Valentino e Dolce & Gabbana.

Angélica Erthal, Isadora Mafioleti e Lorenna Adrian Crédito: Divulgação





Moradora da comunidade da Maré, a new face carioca Lorenna Adrian (Joy Model) desfilará pela primeira vez no evento. Isadora Mafioletti (Joy Model) também se prepara para estrear: a ex-bailarina foi descoberta enquanto dava seu plié em aulas de dança.





Conhecida como "A modelo-esquimó", Angélica Erthal (Way Model) também é presença confirmada. A paranaense foi destaque mundial após estrelar a campanha da poderosa Givenchy.

Fernando Schnerocke e Efraim Crédito: Divulgação

Dentre os meninos, O capixaba Fernando Schnerocke (Way Model) é um dos destaques. Ele que deixou o trabalho na roça, onde cuidava de animais e do plantio de grãos e hortaliças, atualmente faz sucesso nas passarelas e coleciona trabalhos para grifes como Alexandre Herchcovitch, Ellus e Amir Slama.