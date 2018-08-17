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É tendência

Confira as melhores dicas para adotar o lenço no seu look

O acessório da vez agora faz a cabeça das fashionistas. Confira as dicas de Fernanda Trindade para usar já
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2018 às 17:03

Publicado em 17 de Agosto de 2018 às 17:03

Os lenços agora estão na cabeça Crédito: Reprodução/ Pinterest
Se você já está cansada dos seus looks de sempre, quer dar uma renovada no visual e sair da mesmice sem muitas produções mirabolantes, tenho apenas um truque em mente para te indicar: adicione um bom lenço à composição do visual.
Basta uma amarração bem feita de um lenço para tornar um outfit neutro em algo muito mais arrojado. E vou te falar, existem mil e uma maneiras de usar a peça, viu? Você pode usar no pescoço, no pulso, no cabelo. Não existe jeito errado, o acessório sempre ressurge em vários formatos no look feminino - mas a bola da vez é na cabeça. 
O lenço amarrado com o cabelo preso fica superatual quando misturado a acessórios mais moderninhos: o óculos redondo de lente preta e argolas douradas nas orelhas são ótimas opções.
>Blazer cinza xadrez: entenda a versatilidade dessa peça
Você é mais minimalista e quer usar a peça, certo? Use o lenço no estilo camponesa - tendência forte - e solte alguns fios de cabelo, dando aquele ar chique e despretensioso que amamos.
Para as fashionistas mais ousadas, o lenço com carinha vintage amarrado ao coque superalto, ou no rabo baixo, deixa a produção muito mais cool e descolada.
 

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