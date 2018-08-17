Confira as melhores dicas para adotar o lenço no seu look

Os lenços agora estão na cabeça Crédito: Reprodução/ Pinterest

Se você já está cansada dos seus looks de sempre, quer dar uma renovada no visual e sair da mesmice sem muitas produções mirabolantes, tenho apenas um truque em mente para te indicar: adicione um bom lenço à composição do visual.

Basta uma amarração bem feita de um lenço para tornar um outfit neutro em algo muito mais arrojado. E vou te falar, existem mil e uma maneiras de usar a peça, viu? Você pode usar no pescoço, no pulso, no cabelo. Não existe jeito errado, o acessório sempre ressurge em vários formatos no look feminino - mas a bola da vez é na cabeça.

O lenço amarrado com o cabelo preso fica superatual quando misturado a acessórios mais moderninhos: o óculos redondo de lente preta e argolas douradas nas orelhas são ótimas opções.

Você é mais minimalista e quer usar a peça, certo? Use o lenço no estilo camponesa - tendência forte - e solte alguns fios de cabelo, dando aquele ar chique e despretensioso que amamos.

Para as fashionistas mais ousadas, o lenço com carinha vintage amarrado ao coque superalto, ou no rabo baixo, deixa a produção muito mais cool e descolada.