Confira as escolhas da editora em lançamentos de produtos da semana

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Irresistível

Dizem que a gente muda de gosto de sete em sete anos. Verdade ou não, não sou a mesma chocólatra de antes. Continuo amando chocolate, mas não sou capaz de devorar uma barra inteira como sempre fiz. Pra mim, isso tem a ver com o fato de eu ter ido reduzindo o açúcar ao longo dos anos. Tudo o que como hoje em dia parece muito mais doce pra mim do que antes. Por conta disso, apesar de curiosa, pensei duas vezes quando recebi o convite de Flávia Gama para provar o chocolate rosa. Trata-se do quarto tipo de chocolate do mundo, além dos já badalados ao leite, amargo e branco. Novidade no mundo da confeitaria, criado na Bélgica e lançado pela Barry Callebaut, o chocolate ruby tem coloração naturalmente rosa. É raro e veio pra bagunçar o mercado mundial de chocolate.

Chegou no Brasil no dia 31 de janeiro deste ano e no dia seguinte já estava aqui no Estado, por meio da Chocolateria Brasil. Ele é feito da semente de um tipo específico de cacau que só é encontrado na Costa do Marfim, no Equador e aqui no Brasil. Esse grão tem uma coloração ruby – daí o nome – que confere a cor rosa ao chocolate, durante a fabricação. Não existe adição de corante nem de sabores na composição. Provei vários bombons criados por Flávia e, de verdade, fiquei impressionada. São, realmente, irresistíveis. Tem um sabor sofisticado que harmonizaram perfeitamente com os vários recheios. Não deixe de provar o de caramelo com flor e sal, de macadâmia, de Amarena (cereja selvagem italiana), de frutas vermelhas e, principalmente, o de pistache com morango, o meu favorito. Só de pensar fico com água na boca.

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Joias únicas

Os músicos capixabas Paulo Kunsch e Vitor Medeiros criaram a The Mono Projects, marca de joias produzidas em cobre, latão e prata. As peças são feitas uma a uma, de forma livre, a partir da modelagem e transformação dos metais em sua forma mais bruta. Mas o detalhe poético é que depois de finalizadas, elas não recebem nenhum tratamento de superfície e, com o tempo, a oxidação natural do metal, confere a elas características únicas. Daí o nome do projeto ser Mono: já que cada joia carrega consigo uma história orgânica e própria. As peças, que são tanto para homens quanto para mulheres, também podem ser personalizadas com palavras, nomes ou frases, num processo de gravação manual.

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Pele iluminada

A Avon lança a linha de cuidados para o corpo chamada de Encanto, inspirada no brilho do pôr do sol. Com um fragrância vibrante de flores e frutas vermelhas, a loção hidratante iluminadora é a grande novidade, sendo o primeiro produto composto por partículas de brilho que realçam o bronzeado e iluminam ainda mais a pele, deixando-a macia e hidratada por até 48 horas. Além da loção, a marca desenvolveu uma linha completa com hidratante para o corpo, sabonete, creme para as mãos, óleo e spray corporal.

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Os mundos da confeitaria e perfumaria

A Granado acaba de lançar com a Confeitaria Colombo, a edição limitada com sabonetes líquidos e em barra, hidratante corporal e vela perfumada, valorizando a história do Rio e a tradição das duas marcas centenárias. A fragrância, inspirada em seus famosos doces, traduz o encontro entre os mundos da confeitaria e perfumaria. O acorde inusitado combina notas cítricas de limão e laranja com especiarias, como noz moscada e canela, e fundo gourmand de baunilha, amêndoa e açúcar de confeiteiro. Com matérias-primas clássicas e óleos naturais, a Granado apresenta uma criação elegante, delicada e envolvente.