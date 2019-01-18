Confira as dicas de Luciana Almeida para se dar bem no trabalho

Estamos na era do conhecimento, da tecnologia e da informação. Um bom profissional está, constantemente, atualizando-se por meio de cursos, palestras ou eventos. Qualquer que seja o formato, uma participação positiva é aquela que você se destaca por sua imagem e o seu comportamento. Isto é um facilitador no momento de conhecer novas pessoas e causar uma boa impressão. Networking é uma das melhores maneiras para desenvolver uma carreira profissional de sucesso e, eventos são ótimos lugares para conhecer pessoas e estreitar relacionamentos.

Algumas dicas de comportamento positivo: pontualidade, um evento profissional não é uma festa social, respeite o horário; informação é fundamental. Procure saber ou até mesmo estude um pouco sobre o tema abordado. Procure informações sobre o palestrante. Você vai garantir um bom aproveitamento e, até mesmo, conseguirá interagir melhor no caso de haver algum debate; boa apresentação é fundamental e transmite credibilidade. Para não errar, procure se informar sobre o traje mais adequado; ao formular uma pergunta, seja breve; interagir com outro participante também é importante. Caso outros colegas de sua empresa estejam participando, evite formar a famosa “panelinha”, interaja com pessoas de outras empresas; organize uma pequena apresentação sobre quem é você e as suas atividades. Fica mais claro quando lhe perguntarem o que você faz; gentileza, boa postura e semblante amigável. Ah! Em um coquetel ou coffee break, sempre que possível, segure a bebida com a mão esquerda, a direita deve estar livre para os cumprimentos.