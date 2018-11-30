Confira a receita de Hand pie de banana com chocolate

Ingredientes (para a massa):
4 colheres de sopa de açúcar
8 colheres de sopa de manteiga
1 colher de chá de extrato de baunilha
Farinha de trigo o quanto baste
Modo de preparo da massa:
Misture a farinha com a manteiga acrescente a farinha aos poucos até que se forme uma massa ligada e pouco gordurosa. Acrescente a baunilha e incorpore. Reserve na geladeira por alguns minutos.
Ingredientes (para o recheio):
6 a 8 bananas-nanicas
2 colheres de sopa de chips
de chocolate
6 colheres de sopa de
requeijão culinário
Canela para polvilhar
Modo de preparo do recheio:
Abra a massa entre 2 filmes plásticos e, com um cortador, corte 8 círculos de 10 cm. No centro de um dos círculos, coloque 1 colher de sobremesa de requeijão, fatias de banana e polvilhe com canela. Sobre a banana coloque alguns chips de chocolate. Sobreponha um círculo sobre esse e aperte as bordas para fechar. Faça cortes na superfície e pincele com gema de ovo. Leve ao forno a 180 graus e asse até que estejam douradas. Retire do forno, deixe esfriar um pouco e polvilhe com açucar de confeiteiro e canela.
Rendimento:
4 tortinhas
Complexidade:
Fácil
Custo:
R$ 30