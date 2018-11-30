Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comer sem culpa

Confira a receita de Hand pie de banana com chocolate

Aprenda a fazer esta tortinha que promete dar água na boca, e complementar a sua mesa

Publicado em 30 de Novembro de 2018 às 14:20

Redação de A Gazeta

Ingredientes (para a massa):
4 colheres de sopa de açúcar
8 colheres de sopa de manteiga
1 colher de chá de extrato de baunilha
Farinha de trigo o quanto baste
Modo de preparo da massa:
Misture a farinha com a manteiga  acrescente a farinha aos poucos até que se forme uma massa ligada e pouco gordurosa. Acrescente a baunilha e incorpore. Reserve na geladeira por alguns minutos.
Ingredientes (para o recheio):
6 a 8 bananas-nanicas
2 colheres de sopa de chips
de chocolate
6 colheres de sopa de
requeijão culinário
Canela para polvilhar
Modo de preparo do recheio:
Abra a massa entre 2 filmes plásticos e, com um cortador, corte 8 círculos de 10 cm. No centro de um dos círculos, coloque 1 colher de sobremesa de requeijão, fatias de banana e polvilhe com canela. Sobre a banana coloque alguns chips de chocolate. Sobreponha um círculo sobre esse e aperte as bordas para fechar. Faça cortes na superfície e pincele com gema de ovo. Leve ao forno a 180 graus e asse até que estejam douradas. Retire do forno, deixe esfriar um pouco e polvilhe com açucar de confeiteiro e canela.
Rendimento:
4 tortinhas
Complexidade:
Fácil
Custo:
R$ 30

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados