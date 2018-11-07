Confira a crônica 'Roteiro natural, aberto' de Maria Sanz Martins

Confira a crônica de Maria Sanz Martins: "Roteiro natural, aberto" Crédito: Unsplash

Vou escrever um projeto de vídeo-arte. Vai ser sobre um ritual sagrado de banho de cheiro. É, vai ser uma vídeo-instalação.

No cenário, em penumbra, vai ter uma tina de madeira de água quente, fumegando. De repente, a luz aumenta  a tina fica em foco, iluminada em tons de âmbar, e o fundo segue escuro. Devagar, ouvem-se passos. Sou eu chegando com uma veste branca e os braços cobertos de galhos e ramos, que coloco na tina um a um. São 7 ervas medicinais diferentes e elementares. Nota: na legenda, escrita numa fonte sem serifa e entre colchetes, vai aparecendo o nome de cada uma delas na medida que as coloco. Respiro profundo. Tiro a roupa, revelo meu corpo e uma tanga. Sobe o volume de um canto. É um mantra indígena nativo, feito de muitas vozes, num coro espontâneo. O som é como um convite, pergunta e resposta  um chamado. Eu canto.

Entro na água, ouvindo o barulho que ela faz, coloco um pé depois o outro. Me sento e o volume da água expande, vem bater perto do ombro. Cobre o bico dos seios a nata verde de folhas e ramos. Alguns se soltam, se afrouxam, outros permanecem unidos pelo barbante. Apanho o primeiro sem escolher e cheiro: manjericão. Respiro profundo, enquanto passo pela pele, cantando. Passo nas pernas, barriga, braços, e no colo do peito  deixo. Me emociono. O perfume me leva a entender alguma coisa sobre a qual andei pensando... Esclarece, como se desentupisse um canal, liberta, me faz ver. Levo as folhas à testa em agradecimento. As honro. Depois devolvo para a água o ramo.

Apanho outro e repito o gesto de cheirar profundamente: hortelã. E veio forte, me arremessando para outro lugar em mim. Outra emoção, outro sentimento, outro pensamento, e assim por diante. Um a um, experimentando a força de cada elemento colhido do chão. Meditando em cada um deles, me relacionando com as notas, as formas, entro num transe  leve e bom.

Perceba, nesse roteiro, a poesia é puramente estética  água, sons, cores, o canto, texturas, movimento e luz. O veículo, a emoção. Uma troca possível para além de simbólica que fala sobre a nobreza das medicinas da natureza. Elas, que tratam a alma do corpo para que ele não adoeça. Um chamado ao fortalecimento de si mesmo.

E assim, num ritual delicado e profundo, como são as coisas mais simples do mundo, expor e honrar a união entre nós  seres colhidos e ainda vivos.

Porque como nós, as plantas um dia semeadas, nutridas e criadas, finalmente foram tiradas da fonte para servir a esta monumental e invisível troca: vida. Ou ausência da morte.

Então, que te parece? Um banho de cheiro... Lembra não? Quando não tinha problema a gente confessar que queria um banho de cheiro? Um banho de lua e depois navegar...? E também alguém que nos ensine, noite e dia, o valor do "b-a, ba"  dos olhos, das narinas, da alegria, da magia, dos baianos, da cigana, da Bahia, dos filhos de Gandi, do sertão e do Senhor do Bonfim?

Tão bom aprender, sobretudo com a natureza  que bem pode ser do outro, do gato ao cachorro, do pé de jabuticaba, dos irmãos, irmãs, amigos, amantes, amores, pai e mãe; da terra que dá, da água que banha e do ar que penetra, entrando e saindo do peito, trocando e nos mantendo vivos.

Enfim, voltando ao projeto... Acho que era isso.

*Na verdade, não sei se vai passar essa ideia fixa da minha natureza, sobre fazer arte. Chega dói. É como se todo sentimento em mim procurasse uma saída, uma via, um buraco que o leve a se relacionar com o mundo lá fora.  Exatamente como estou fazendo agora.

Então, pronto, confessei o projeto.

Obrigada pela leitura.

Um abraço!