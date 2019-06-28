Confira a crônica "Ressignificar", de Maria Sanz

menina dançando Crédito: shutterstock.com/

Os que mais amo na festa são aqueles dançando, literalmente, como se ninguém estivesse olhando. Os livres do julgamento (de si mesmos), os entregues à própria vontade (na hora certa), os sem medo (do crivo alheio). Amo porque sou dessas.

Aliás, nem pense em me apontar uma pessoa que está se mexendo na pista de um jeito engraçado. Me ofendo.

Do mesmo modo, defendo os que se vestem com autenticidade, os que se penteiam com liberdade, e todos que ostentam a própria originalidade.

É que o olhar construído, de dentro pra fora, me encanta perdidamente...

Pudera, enxergar novidade naquilo que vemos todos os dias é um exercício precioso. É ter consciência de que somos todos diferentes e podemos, sim, reinventar o que já foi criado. É ter régua, compasso e sabedoria para lidar com o novo. É sentir um grande prazer pelo autoconhecimento.

A verdade, porém, é que desde que nascemos, nossa mente busca padrão em tudo. Busca lógica na repetição e sentido na ordem, como mecanismos de proteção. De modo que, ainda pequenos, para facilitar a padronização, o cérebro classifica as coisas, por exemplo, como ruins ou boas.

Seguindo este raciocínio, na medida em que crescemos vamos nos tornando cada vez mais críticos e comparativos – não era por mal, mas acaba sendo... E só quando nos damos conta da grande prisão que é a comparação, começamos a tomar alguma providência.

Na prática, aquilo que aparenta ser melhor, superior ou maior, (ainda que irracionalmente) nos deixa para baixo, nos apequena. Porque para lógica comparativa, "se aquilo é bom, então é melhor que o meu; e se é melhor, então, logicamente, o meu é pior". Simples assim. Ou seja, resta provado que a técnica do cérebro não presta.

E pior, se antes esse mecanismo mental-natural fazia apenas com que os vizinhos sofressem medindo a altura e o colorido da grama uns dos outros, agora – com a internet e seus adventos sociais – virou uma loucura!

(Na realidade, o resultado desse processo é no mínimo alarmante, porque os estudos já apontam para um surto de depressão.)

Então, como o mundo não vai dar ré, ao contrário, a tendência é só aumentar a velocidade, ainda que os mecanismos proíbam a visualização dos números de "likes", a verdade é precisamos partir para o melhor combate: o aprimoramento da raça!

O fim do medo, digo, o fim do julgamento alheio deve vir primeiro – porque quem julga o outro julga, sobretudo, a si mesmo. Simplificando, quanto antes pudermos driblar a mente e fazê-la entender que não é preciso classificar tudo, melhor viveremos.

Porque não é sobre ser melhor. É sobre a própria essência, é sobre originalidade, e é consequentemente sobre a coragem de não "se julgar" o tempo inteiro. É sobre entender que entre o claro e o escuro (que nos habitam) existem milhares de tons e nuanças interessantes, possíveis, incríveis...

É sobre se conhecer a ponto de aprender a ressignificar, revolucionar, sair, fugir, banir, extirpar, ceifar o padrão vigente.