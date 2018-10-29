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Crônica

Confira a crônica 'peixe novo' de Maria Sanz Martins

'A cena me fez pensar que para receber, é preciso saber ofertar...'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2018 às 16:04

Publicado em 29 de Outubro de 2018 às 16:04

Crônica: "peixe novo" de Maria Sanz Martins Crédito: Unsplash
Porque era domingo, dia clássico de moqueca, Rodrigo foi à peixaria. Como de costume, não tinha pretensão sobre o tipo de peixe, bastava que fosse fresco. Faixa-preta que é no engenho do cozido capixaba, costuma chegar cedo pra pescar nos balcões da Praia do Suá.
Nesse dia, passava das nove da manhã quando ele chegou e os peixes já não estavam bonitos, ou não pareciam frescos como ele faz questão que estejam. De modo que depois de ouvir com paciência o discurso do vendedor, ele entoou um vamos lá... dá pra melhorar!  o tom pareceu cativar o homem de avental branco, que sem dizer uma palavra, sorriu de leve, depois marchou até a parte de trás da peixaria e voltou carregando pelo rabo um Cação quase vivo de tão fresco e tão brilhante.
Esse sim!
A cena me fez pensar que para receber, é preciso saber ofertar...
Segundo o rabino Nilton Bonder, há uma lenda antiga que compara dois mares: o mar da Galileia, farto de peixes e vida marinha; e o mar Morto, um caldo sem vida. Ambos banham o mesmo território, mas o mar da Galileia recebe, através dos rios que o encontram, as águas do descongelamento das neves de Golan, e também deixa fluir de si as águas do rio Jordão, que terminam no mar Morto. Já este, por sua vez, não as deixam seguir. Segura e pronto. Morto, não sabe fluir. Ou seja, não aprendeu a receber.
Sem estabelecer uma relação com o outro, com a natureza, com o universo, o que seja, não há fluxo, e sem fluxo não há vida. Saber receber é saber deixar ir  eis a grande dinâmica proposta aqui na Terra! Porque sem se incluir, sem circular, sem fluir, a natureza apodrece e o propósito se encerra.
O que significa que tudo, cada singular elemento, como aquele Cação na peixaria, é parte inseparável do todo. Todo este que flui por vias: num cenário sadio, o pescador que sabe receber, tira do mar a justa medida do que é capaz de vender, ou consumir, porque entende que o que abunda estraga. E o cozinheiro, que sabe oferecer, acredita na capacidade de "melhorar" que o pescador pode ter. São dois vetores afins: ofertar e receber  e ambos envolvem um saber.
Oferecer confiança pode ser fundamental para receber a segurança almejada. Repare, aquele que foi até o mar conquistar o pescado, só entregou o melhor deles, em troca do melhor pedido... Note, dinheiro na mão não bastava pelo melhor peixe... Mas um ajuste fiel: eu sei e você sabe, somos iguais  isso sim.
Não sei você, mas acho isso profundamente poético no nosso ecossistema natural e social. Tão bom quando acontece...
Mas, nem sempre as condições estão presentes.
Ora, da mesma forma que o fenômeno da luz elétrica só se dá na presença da combinação corrente + resistência; a energia que nos transforma (saúde, amor, paz, bem-estar) também precisa de fluxo (disposição, vontade de fluir, de trocar) e capacidade (estrutura, bom senso, habilidade para sustentar). Movimento e equilíbrio, ação e estrutura, o peixe e a isca, a água que corre e o chão do mar... Potente e sutil ao mesmo tempo.
Finalmente, entre os peixes na banca há sempre aqueles de olhos turvos e guelras desbotadas. Da mesma maneira, sempre haverá um ou outro vendedor ganancioso e bom de lábia, pronto pra vender o que haja. Mas, tudo bem, porque no fim das contas, somos nós os responsáveis pelo nosso próprio sistema de trocas... Pense nisso.
Ah, e pense também que não precisamos aceitar qualquer coisa. Ao contrário, se valorizar é oferecer confiança.
É um pedido em troca.
Enfim, vamos ver se melhora.

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