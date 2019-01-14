Confira a crônica "olhos puxados" de Maria Sanz Martins

"Olhos puxados", por Maria Sanz Martins Crédito: Unsplash

Há quem diga até que “dou na cara”. (Pudera, meu caro, este traço alheio sobre o qual venho falar, é mesmo capaz de me atrair de modo magnético, de certo, no ato).

Desde menina, sou encantada pelo misto selvagem-delicado dos seres de olhos puxados. Confesso. Presto atenção. E como não?

Honestamente, não sei lidar com esses olhos que já vêm apertados de fábrica, caçando o que haja; olhos aguçados e sensorialmente preparados.

Sensuais é o que são! (Eu acho). Mas não sem explicação: outro dia alguém me disse que a etimologia da palavra sensual vem de sensorial. Achei genial. Ou seja, teoricamente, é mais sensual aquele cujos sentidos estão presentes, ou aquele que sente mais do que pensa. E convenhamos, os tais olhos puxados de que falo, assim se apresentam: profundos, misteriosos, conectados (imagino que à alguma emoção que deseja descobrir, despir, dizer ou seduzir, vai saber...)

Olhos caçadores... Geneticamente configurados para encantar permanentemente com aquela cara de mormaço que a gente faz quando tenta sensualizar. Você sabe, apertar os olhinhos é um velho truque humano, involuntário.

Na verdade, falando em genética, pensei que talvez essa minha atração tenha a ver com familiaridade... Descendentes de índios, eu e meus primos temos todos olhos puxadinhos. É tanto que até a adolescência nossos apelidos variavam entre “china” e “japa”.

Donde concluo, bem narcísica, que no fundo me sinto atraída por pessoas parecidas comigo.

Nota: mas não só eu!.

Teorias evolutivas e explicações científicas dão conta dessa nossa automática e primitiva atração por similaridade. Aliás já li a respeito mais de uma vez: o material ancestral que carregamos traz essa sensação de segurança emitida pela familiaridade, que no fim das contas, nos leva a gerar vínculos... Enfim, isso, entre outros fatores que nem me lembro.