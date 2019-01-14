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Crônica

Confira a crônica "olhos puxados" de Maria Sanz Martins

"Não sei lidar com esses olhos que já vêm apertados de fábrica, caçando o que haja; olhos aguçados e preparados"

Publicado em 

14 jan 2019 às 17:03

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 17:03

"Olhos puxados", por Maria Sanz Martins Crédito: Unsplash
Há quem diga até que “dou na cara”. (Pudera, meu caro, este traço alheio sobre o qual venho falar, é mesmo capaz de me atrair de modo magnético, de certo, no ato).
Desde menina, sou encantada pelo misto selvagem-delicado dos seres de olhos puxados. Confesso. Presto atenção. E como não?
Honestamente, não sei lidar com esses olhos que já vêm apertados de fábrica, caçando o que haja; olhos aguçados e sensorialmente preparados.
Sensuais é o que são! (Eu acho). Mas não sem explicação: outro dia alguém me disse que a etimologia da palavra sensual vem de sensorial. Achei genial. Ou seja, teoricamente, é mais sensual aquele cujos sentidos estão presentes, ou aquele que sente mais do que pensa. E convenhamos, os tais olhos puxados de que falo, assim se apresentam: profundos, misteriosos, conectados (imagino que à alguma emoção que deseja descobrir, despir, dizer ou seduzir, vai saber...)
Olhos caçadores... Geneticamente configurados para encantar permanentemente com aquela cara de mormaço que a gente faz quando tenta sensualizar. Você sabe, apertar os olhinhos é um velho truque humano, involuntário.
Na verdade, falando em genética, pensei que talvez essa minha atração tenha a ver com familiaridade... Descendentes de índios, eu e meus primos temos todos olhos puxadinhos. É tanto que até a adolescência nossos apelidos variavam entre “china” e “japa”.
Donde concluo, bem narcísica, que no fundo me sinto atraída por pessoas parecidas comigo.
Nota: mas não só eu!.
Teorias evolutivas e explicações científicas dão conta dessa nossa automática e primitiva atração por similaridade. Aliás já li a respeito mais de uma vez: o material ancestral que carregamos traz essa sensação de segurança emitida pela familiaridade, que no fim das contas, nos leva a gerar vínculos... Enfim, isso, entre outros fatores que nem me lembro.
Sei que sigo admirando os descendentes de índios, os japoneses, os peruanos, mexicanos, havaianos, neozelandeses, os gatos, tigres, meus primos, meus filhos, amores, amigos e também os parecidos com Bruna Marquezine e Richard Gere.

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