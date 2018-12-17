Confira a crônica 'O beijo' de Maria Sanz Martins

O beijo pode ser o início de um acontecimento. Confira a crônica de Maria Sanz Martins Crédito: Unsplash

Tomou coragem e enviou a mensagem para o rapaz de bigode, terno e tatuagem. Espera agora que o apito do telefone anuncie uma resposta. Tenta se manter calma, matar a ansiedade, mas não consegue. Deita na cama, vira de bruços, mas seu corpo levanta, senta, mexe, reclama.

A espera arde enquanto a tarde passa. E só quando o sol se esconde e sua mente se distraí, acontece o apito esperado. Eis, finalmente, as palavras por ele disparadas: um misto de perspicácia com sotaque de Eros, que a convidava para jantar fora dali a meia hora. "Topa?"

Foram semanas de flerte virtual discreto, curtidas e elogios que culminaram naquele jantar à luz de velas  ele a levou para comer sardas na brasa, num restaurante grego.

Varanda, brisa, vinho branco gelado, fumaça, horas deliciosas. Além de charmoso e inteligente, o cabra era simpático, gentil, engraçado... Conversaram sobre tudo quanto foi possível, e só deixaram o restaurante quando os garçons começaram a reclamar em voz alta.

Como esperado, perto das 2 da madrugada, quando chegaram em frente ao prédio onde ela morava, ele desligou o carro. Era chegada a hora do beijo.

Hora de trocar cartões de visita com a saliva. Hora de cumprimentar intimamente o santo que no outro habita. Hora do ato inaugural do milagre da vida  você sabe, o beijo na boca é aquele show da banda local que antecede a atração internacional.

Pois bem. Lá estavam eles, ao som de "The Weeknd", olhos nos olhos, meio sorrisos, leve taquicardia, hálito de sardas, vinho, fumo, expectativas... Ele inclina o corpo pra frente e a puxa suavemente pela nuca, ela se deixa levar. Os lábios se tocam e, como uma nota de piano, se abrem devagar. As línguas se procuram e quando se encontram  manjar... Dente, lábios, cabelos, pescoços, medo de acabar.

Gênesis, revelação, início de um novo tempo, perturbação no sempre que era antes... Escuridão oceânica. Nova questão: como lidar?

Quando, enfim, o primeiro-beijo acabou, disfarçando o susto como podia, ela sorriu quase constrangida (o que fazer agora que encontrei você? Como sobreviver à notícia que você existe?). Ele também era atrapalhado como ela, também amava a Espanha, especialmente Barcelona e Almodovar, como ela. Também bebe Bourbon, não gosta de sertanejo, ama o Carnaval. Tem um sítio com cavalos, um carro cheiroso, gosta de criança  é padrinho de todos os sobrinhos. E o pior de tudo, ele come caranguejo.

Não teve jeito, depois do beijo-lava-morna-derretendo, a magia se estabeleceu, plantou-se ali, surreal como uma abóbora japonesa que vira carruagem cintilante de repente. Fez ela esquecer da reunião que teria de manhã cedo, esquecer que tinha medo de se envolver, esquecer do passado dolorido que viveu  um beijo e ela esqueceu.

Você sabe, química boa não tem remédio. Aliás, não tem remédio, nem remendo. Na verdade, "o beijo" é tão importante, tão fundamental, tão determinante, que ir adiante pode ser mais perigoso ainda. Se pá, é o mesmo que marcar um piquenique de queijos e vinhos no fim da tarde, com previsão de sábado ensolarado. Difícil dar errado.

O beijo pode ser o segredo de um sucesso inexplicável. É a conquista do fogo. Mel dos apaixonados. Elixir da juventude. Maçã... Vício sem qualquer prejuízo. Verão. Perdição, paraíso. Viagem escorregadia. Silêncio borbulhante. Ousadia intrínseca. Vitamina!

E se é complicado se conformar com ideia de que, apesar de toda química e todo amor, lamentavelmente, um dia o incêndio há de passar (deixando acesa somente aquela brasa mansa, que se satisfaz com estalinhos de chegada, de partida, de boa noite e de bom dia), fundamental é que o romance já comece com fogueira.