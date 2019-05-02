Confira a crônica "Lolla e o amor"

"Lolla não era uma mulher exatamente bonita, mas seduzia por onde passava" Crédito: Unsplash

Tinha um pensamento mais inventivo que lógico, era dessas pessoas que tomava os meios como fins. Tendia a ser subjetiva, mas era atraída por pessoas que viviam o contrário – as que enfrentavam a condição humana corpo a corpo, na raça.

Lolla não era uma mulher exatamente bonita, mas seduzia por onde passava. Não era alta, nem baixa; usava cores claras – e, ou, às vezes muito escuras – tinha as bochechas invariavelmente pintadas e o espírito presente. Falava com os olhos. Era veemente. Pouco sutil, pecava pelos excessos, mas não ligava: se sabia julgada por muitos e 'tudo bem' – porque somente poucas opiniões a penetravam.

Gostava de pessoas específicas, normalmente aquelas cuja complexidade a ultrapassava. E estas, que compunham seu restrito seu círculo de amizades, eram profundamente amadas. Engraçado, talvez porque exigisse do amor uma espécie de pureza inumana, Lolla se encantava por seres incompreensíveis a olhos nus, digo, ordinários.

Também o modo como se relacionava era próprio. Quase nunca era estranha aos que passassem por sua vida. Mas também não tolerava os que compareciam em vão. Porque tinha um jeito muito particular de prevenir seus laços de toda sorte de apodrecimento, os mantinha sempre em sutil tensão.

Flertava com a expectativa, afastava a ansiedade, mas sempre que possível, se deixava assaltar pela emoção. De modo que cultivava pequenos segredos... Usava-os para enfrentar a realidade (e suas cruéis convicções).

Pois bem, eis que certo dia Lolla encontrou no meio de suas bolsas de mão, que ficavam numa prateleira do armário de sapatos, um papel cor de rosa bem dobrado, todo escrito à mão. Era uma espécie de carta que começava com "Amor meu," e seguia:

"Tem sido tão forte te conhecer melhor... Forte-bom. Sempre quis poder te amar como estou amando agora, mas não estava pronta. Antes foi preciso entender essa nossa sutileza poderosa. Somos ferramentas, instrumentos de amor, eu e você. E na medida que essa nossa conexão crescer, vai crescer também nossa responsabilidade.

Tenhamos coragem para ir adiante. Confiemos na aprendizagem e, sobretudo, no compromisso que estamos criando.

Vai valer a pena! Porque só na união seremos livres.

Sejamos grandes.

Eu te amo, te honro e sempre desejei esse encontro.

Esteja em paz".

A carta não estava assinada, mas a letra era de Lolla.

Um estranhamento lhe invadiu a mente. O que aquela carta antiga, que bem poderia ser atual, fazia ali perdida no meio das bolsas...? Para quem eram aquelas palavras que caberiam facilmente no enredo do presente, assim como cabiam no passado, e que serviriam, inclusive, para mais de uma pessoa? Franzia a testa, curiosa de si...

Saiu da casa.

De repente, caminhando pela calçada rumo ao trabalho, lembrou de uma conversa que teve como Malena, uma amiga confidente, dias antes, enquanto tomavam um café. Juntas concluíram, quase cientificamente, que nunca "é do outro" o amor que se sente, mas de si mesmo (só que refletido).

Pronto. A carta era a prova. Se a descrição daquele amor não se destinava a uma única pessoa necessariamente, então aquele sentimento pertencia a ela (realmente).

Nota final: quando virou a esquina, Lolla foi atingida por um relâmpago. Lembrou: aquela carta havia sido escrita por ela, para ela mesma, durante um exercício de meditação, num retiro, na floresta.

Lolla agora tinha certeza: amar a complexidade do outro, é amar a sua própria. Eureca.