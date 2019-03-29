Confira a crônica "Instintos" de Maria Sanz Martins

Confira a crônica de Maria Sanz Martins Crédito: Unsplash

“A primeira lição da história é a de que mal é bom.” – Ralph Waldo Emerson

Posso dizer que sou uma pessoa ecológica. Preservo, sobretudo, minha própria natureza. É senhor de mim um zelador amoroso, que faz a ronda e protege meus pressentimentos, medos e arrepios. O nome dele é Instinto.

Não há quem o faça podar uma ideia nova – seja ela frutífera ou não; nem quem o faça arrancar uma angústia daninha que possa estar brotando no chão. Como disse, ele é um senhor cauteloso, quase turrão, que cuida – sem discriminação – do mais verde pensamento, à mais madura intenção.

Em mim não se desperdiçam emoções. Ora, onde já se viu aparar os galhos do coração? Fazer queimada no que se sente ou desmatar sonho da gente?

Preservar a própria natureza pode ser um ato de coragem, ou de amor, como queira. É preciso encantar-se pela (própria) simplicidade e ter certeza de que, na verdade, só sabemos o quão pouco sabemos – já que o tamanho da dúvida cresce proporcionalmente à quantidade que se aprende. (Você me entende?)

Porque convictos são sujeitos que não estudaram o assunto plenamente... Eu mesma, sempre cheia de convicções, assumo que certos assuntos simplesmente não figuram entre meus planos de estudo ou conhecimentos futuros.

Desculpe, mas não quero saber o que você pensa sobre mim, por exemplo. (Eis um tipo de mistério que preservo). Do mesmo modo, também me protejo de certas verdades... Porque é como ensinou de Assis, Machado:

“A verdade é coisa que sai do poço sem indagar quem se acha à borda”.

Atropela, engole, esfola. E assim, por medo, insolência, ou as duas coisas, sobre absolutas verdades tenho bem pouca curiosidade.

Há também certas regras, pessoas, lugares e histórias que não me atrevo a conhecer. Fujo da gramática, por exemplo. Bem como de hospital, gente invejosa e contos macabros; de regras de dieta; da origem dos enlatados; da cozinha daquele restaurante; e dos detalhes do seu passado.

É isso: por absoluto amor a minha natureza, com esse tipo de coisa evito contato.

Finalmente, se Deus nos presenteou com este fiel zelador – ou, se preferir, com um impulso involuntário, pró-evolução, alheio à razão, chamado instinto ou intuição – por que então desperdiçar esse cuidado?

Melhor criar com ele a melhor intimidade... Ter um relacionamento afinado, preciso e sofisticado, para poder sempre honrá-lo.

Claro, se não criarmos auto-conhecimento suficiente para sermos fiéis ao próprio instinto, então estaremos condenados a seguir o caminho que “o outro” escolheu chamar de “bom”. E isso quase nunca dá certo, sabemos disso.

Finalmente, se só a Natureza tem a verdadeira força espontânea. Então pra que 'forçar' adequação, pertencimento ou aprovação?