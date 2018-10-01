Confira a crônica 'frutos maduros' de Maria Sanz Martins

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Jaboticaba grande, quase explodindo, preta, brilhante, perfeita... Gosto delas assim, cheias; e não vejo graça em colhê-la pequenina, incompleta, apegada ao tronco, azeda ainda. Mas só agora, mais amadurecida, percebo como tudo tem seu quando nessa vida.





Como ela, que foi batizada Caroline, mas passou a vida sendo chamada de Carol, para facilitar a vida alheia e, sobretudo, evitar o risco de ser Caroli-na  gostava de seu nome próprio quando dito à perfeição, Caroli-ne, e se assim não fosse, melhor usassem o outro, que também servia.

Era Caroline para poucos. Para todo resto, Carol estava bom.

Mas de uns tempos pra cá, passou a ressentir essa falta de inteireza. Cansou dessa abreviação imposta por ela mesma, essa pressa em colher e ser colhida. E se deu conta de que o vazio que experimentava advinha dessas partes que faltavam, aquelas presentes em suas escolhas incompletas.

E diante deste ressentimento, percebeu que era preciso criar espaço para si e para as próprias emoções. Estava pronta para um mergulho mais profundo, só não sabia como.

E como se aprende a sentir com segurança? Ela não sabia porque sua criação havia fundado a certeza que somente os fracos cultivam emoções. Ainda cedo aprendeu que chorar era errado; que sua alegria incomodava; e que amar outro alguém era dar um tiro no próprio pé.

Aprendeu que o mundo era árido: premiava os fortes e eliminava os fracos. Razão pela qual não se arriscava naquilo que não dominasse. E não concebia a possibilidade de dar ainda mais trabalho aos pais que já eram pra lá de complicados. Ficou sem aprender como lidar com erros e fracassos  a começar pelo nome próprio, que como dito, ante da inabilidade dos outros em pronunciá-lo com correção, resolveu mudá-lo.

Só que agora Carol já não bastava. Precisava restaurar suas emoções, vogais e sílabas escondidas. Se deixar conhecer um pouco mais, talvez com mais doçura e paciência de mãe, para permitir-se, por exemplo, a gentileza de ensinar o outro como quer ser chamada. Autorizando-se a sentir esta simples (e poderosíssima) vontade.

Mas deixar os sentimentos virem à tona não é exatamente tarefa fácil. Aliás, você bem pode estar achando tudo isso uma grande bobagem  claro, ao longo da vida fomos todos encorajados a aprisionar nossos sentimentos errados em calabouços, dentro de baús escuros, à sete chaves, no vale intocável do lado esquerdo do peito.

De modo que primeiro é preciso querer (de fato) criar as condições para acessá-las; para depois, com compaixão e sem julgamento, observá-las e só então libertá-las... Permitindo que façam parte de nós, que nos completem e ampliem a consciência sobre aquele que realmente somos.

Nota: na medida em que entendemos isso, nossas escolhas se tornam mais coerentes e consequentemente mais felizes.

Voltando a ela, Carol, agora é quando abrir mão dessa abreviação que a deu conforto, segurança, agilidade, mas também a limitou... (E como). Já é hora de deixar de ser colhida de vez, para esperar. Nutrir o momento da colheita, encher-se de potencial, de mais suco, de mais vida. De florescer no tempo do tempo, com verdade, paciência, profundidade e encantamento por si mesma. Hora de sentir os sumos que veem desde a raiz e perceber-se merecedora, brilhante, pronta: Caroline.