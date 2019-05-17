Confira a crônica "Da dor"

Crônica Crédito: Unsplash

Dia desses comprei para meus filhos – e pra mim mesma – um livro tão simples quanto genial, chamado “A parte que falta” – publicado no Brasil pela Cia das Letrinhas. A história é profundamente existencialista, sagazmente ilustrada e fala, em poucas palavras, da busca da falta. Ou, em português claro, da velha dor que nos move.

E sobre a falta, ou sobre essa dor, é aquilo mesmo: é ruim, mas é bom.

Pessoalmente detesto ficar refém desse sentimento quando ele cresce feito fermento, ocupando espaço, me espremendo por dentro, doendo até me tirar de campo e me sentar no banco.

Pensando bem, são diferentes as dores que nos fazem parar a vida – ou sair do jogo.

Tem aquela que nos faz parar para tomar uma atitude ou um remédio; e aquela que nos para pra ter uma conversa – fazer um desabafo ou dar um esculacho. E não tem saída porque quando dói, é o corpo dando recado: “Dá seu jeito”. Tampa o nariz, bota o remédio pra dentro e sente o amargo.

Claro, porque depois que tudo melhora, a parte boa do que era ruim se encarrega de limpar até mesmo a nossa memória.

Assim é pedir demissão do emprego que já não suporta; terminar o namoro que vem dando desgosto; vomitar a comida que estava estragada; despejar sobre a mesa uma verdade guardada; operar as válvulas do coração; tomar uma injeção; pedir desculpas ao irmão; dar um telefonema de madrugada; confessar uma grande paixão; sacrificar o cachorro sem salvação; passar um mês comendo só salada; acordar cedo para enfrentar a ginástica; dizer "não"; dar uma bofetada; e tantos outros males que na hora machucam – são implacáveis –, mas depois trazem alívio, solução.

Crescemos ouvindo que certos males vêm pro bem, mas compreender esse paradoxo exige algum exercício... Uma constante aprendizagem. Porque via de regra paralisamos diante da dor. Ou, melhor, eu paraliso.

Sendo da categoria dos pacíficos, desses que na hora engolem seco, ardido, acabo pagando com o corpo (inteirinho). É que dependendo da intensidade, a energia que me invade pode ser capaz de me derrubar na cama, como um tiro no peito.

Sobrevivo e segue o baile. Mesmo porque, como se sabe, ser humano é ser esburacado.