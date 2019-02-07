Confira a crônica "cria" de Maria Sanz Martins Crédito: Unsplash

Mãe também é ser cria – criativa.

Foi num fim de tarde desse verão. O sol já angulava em 30 graus, brilhando no mar manso daquela praia pequena, cintilando no balanço da água seu dourado inquieto. O cenário de tons impermanentes não podia ser mais bonito. Caminhamos devagar e nos sentamos na areia da beira das marolas gentis, meu filho e eu.

Ele chupava um picolé amarelinho de milho, olhando silencioso os reflexos da luz no mar. Eu, como é jeito de quem não sabe ficar quieta, comecei a fazer um castelo de areia molhada, desses feitos com o gotejar dos punhados que caem das pontas dos dedos.

No momento em que seu doce acabou, ele lambeu os beiços e fincou na areia molhada o palito. Olhou pra mim e aderiu a ideia com alegria. Empenhando-se em seu próprio castelo, juntou rapidamente uma montanha de areia, impondo sua soberania de menino. De repente, competíamos sorrindo, dividindo a delícia da nossa companhia.

Sei que entre um e outro deslize de terras, ele começou:

– Mãe, o que foi que eu puxei de você? Porque eu sei que puxei do meu pai isso de ser bom construtor, né!? Ah, e também de ser menino. Mas e de você, o que eu puxei!?

Soltei um riso – achando interessantíssimo.

– Ah, filho, muitas coisas... Você é bom amigo, é gentil, é bom de convencer, bom de argumentos... Que nem eu! Você sabia que a mamãe se formou em direito, igual ao vovô?

E ele:

– É, meu advogado é meu melhor amigo... E eu nunca quero perder ele, mãe. Você sabe, não quero ter que dizer o nome daquilo que acontece quando a gente fica velhinho.

– Ô, filho, não pensa nisso.

Fez-se um momento de silêncio — interrompido por uma marola que destruiu meu castelo inteiro.

Resmungamos juntos e ele veio me ajudar na reconstrução.

– Deixa que eu te ajudo, mãe. Nisso eu sou bom. Aqui, eu também queria saber... Você escolheu meu nome Troy porque ia ser o único do Brasil?

Arregalei os olhos.

– Não foi isso, filho. Seu nome é australiano porque foi lá que você foi feito, e lá você cresceu na minha barriga.

Seu nome me veio um dia, caminhando na areia da praia de Manly, sabia? Pensando bem, acho que eu queria que isso ficasse marcado pra você, entende...? Mas por quê? Você não gosta, filho?

– Mãe, eu amo meu nome! Perguntei só pra saber mesmo.

Levantei aliviada (aliviadíssima) e propus um mergulho:

– Vem, vamos!

A água estava gelada, mas absolutamente transparente, dando pra ver minúsculos peixinhos. Ficamos por ali, relaxando, curtindo, até que ele distraidamente mandou mais uma:

– Mãe, e quem criou o Deus? É, porque eu sei que foi Ele que criou tu-do, mas e quem criou Ele?

(Bem, aí, complicou um cadinho... Se eu não sei ser objetiva nem sobre as coisas mais banais, imagine com os enigmas?)

Mas como mãe tá aqui pra isso mesmo, emendei:

– Não sei, filho. Mas desconfio que tenha tudo a ver com isso aqui — dei nele um abraço apertado, e segui:

Ó, eu, você, o sol, o mar e cada grão de areia nessa praia é parte da criação Dele. Ele é a própria luz, a maior de todas as energias. E um dia, quando Ele resolveu criar o mundo, simplesmente disse: “Seja luz!”, e o tempo se fez.

Então, filho, “dar à luz” – seja a um bebê ou a uma ideia, é honrar o dom da vida, é divino. Você entende, meu menino?"

– (... cri-cri-cri) — ele franziu a testa e pediu mais um picolé.

*Nota: vira e mexe, no meio do trânsito, no banco de trás do carro, ou deitado na cama, no escuro do quarto, ele insiste e repete a mesma pergunta.