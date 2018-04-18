Confira a crônica: 'Trabalhos individuais- efeitos universais'

Confira a crônica de Maria Sanz Martins Crédito: Pinterest

Somos corpo e alma: escovamos os dentes, comemos ovos mexidos, operamos descobrimentos e amamos sem cabimento. Estamos no corpo, fluímos para a alma, de repente, a gente acorda e volta pra cama (mesa, banho...). Sonhamos acordados, planejamos encontros, precisamos uns dos outros... Aliás, dizem que em algum momento, nós inclusive nos escolhemos.

Conduzidos por uma força de natureza soberana, ampliamos a existência, entre o ser e o servir.

Sim, porque a princípio, estamos a serviço, lembra? Construindo pontes, abrangendo limites, expandindo os brônquios e a consciência  estreitando a interlocução com o divino, ou se identificando com o todo, a cada dia.

Como acontece diante da natureza, por exemplo, na sensação que se experimenta ao ver o sol nascer, tomar um banho de mar ou caminhar sobre a grama. E exatamente o mesmo que deveria acontecer diante da natureza de outro ser.

Mas com o outro.... O outro a gente julga, interpreta, rotula, aponta, sente urgência em atacar, isolar ou defender.

É aquilo de todo dia mesmo, às vezes você não me atende; aí eu não te sigo; você não me entende; e eu não te ligo. Às vezes você me provoca um desconforto tremendo... Às vezes sou eu quem propõe a prenda difícil.

Ainda assim, continuamos sendo espelhos (um do outro)  partes do todo.

Mas o que fazer quando dou de cara com aquilo que me incomoda em você? Ou quando você faz exatamente aquilo que me falta coragem para fazer? Viro rosto, ignoro, rejeito, discuto, bloqueio, dou meu jeito de não olhar para um reflexo (de mim mesmo)?

Não tem jeito, encarar de frente nossas reações é a única forma de se reconhecer. E este é o preço.

Aliás, assim como para a lagarta que está prestes a se metamorfosear, o caminho é deixar arder, se envolver de verdade no processo de transformação, é rasgar a máscara, deixar-se ver.

(Claro, existe também a opção de boquear o funcionamento das glândulas metamórficas, e viver a vida inteira como lagarta, sem nunca se transformar).

Também para o ser humano, evoluir é uma opção.

Mas aqueles que se dedicarem a isso, absorverão a responsabilidade de ajudar os outros. Seja através da exposição de suas verdades, seja criando arte, seja inventando soluções, seja como for, mas sempre colaborando na ampliação de pontes, canais, campos e conexões.

Finalmente, eu obviamente, não sou santa, não sou iluminada, nem evoluída, nem nada. Mas me dedico. A cada dia, persigo a possibilidade da transformação. Vivo num estado de iminência (essa é minha fantasia).

*Rá! Agora me lembrei de uma amiga que vira e mexe dizia, ô, Maria, dá pra não evoluir só por hoje?  é que meus assuntos acabam sempre profundos... Desculpa, Lu.

Nota: no caso, as desculpas são só pelo social mesmo, porque a verdade é que sou louca para descobrir as cores da borboleta que um dia hei de ser.