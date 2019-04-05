Confira a crônica: "Nossa criança"

"Nossa criança", confira a crônica de Maria Sanz Crédito: Unsplash

Você e a sua; eu e a minha.

Desde menina aprendemos, por exemplo, que a verdadeira felicidade reside no amor romântico. Porque sua falta, nos ensinam, significa ser incompleta, alguma coisa partida, alguma coisa que carece...

Por isso, cegamente, o perseguimos.

Mas na medida em que evoluímos, com sorte, entendemos que ser inteira, amando a si mesma, é, na verdade, a única saída.

Acontece que, uma vez posto o desafio de se apaixonar por si, nossa criança sonhadora pode ficar perdida... Precisando de colo, de ser acolhida.

Cuidar dela, perceba, é olhar pra dentro com compaixão o bastante para fazê-la entender que nos enganaram (por medo): porque quase ninguém pode com uma mulher por inteiro.

Nota: confesso, estou vivendo este momento (da tentativa de acolhimento). Navegando por incertezas e ardendo – até para escrever.

– Verdade, fazer o quê?

Especialmente quando o estado é de transbordamento, quando os sentimentos estão vazando sem rumo ou rigor, contingentes e velozes, as teias de palavras podem tornar-se ineficazes. Ou em português claro: quando me sinto assim, de pernas trêmulas, fôlego curto e muito a dizer, fica difícil escrever.

Estou namorando a liberdade!

Apaixonada pela existência, encantada pela força da idade – tão precisamente manifestada por Simone de Beauvoir. Habitando um lugar novo, dentro de mim. De repente, confio cegamente no Universo e experimento a falta de tempo. Tenho pressa! A inteireza é forte um desejo.

Respiro fundo e reencontro minha criança várias vezes ao dia... Ela que é obstinada pela satisfação de si mesma, carece sobretudo de paz – razão pela qual cultivo arte, música, dança, batuque, meditação... E assim, habilmente a convenço de que participamos da harmonia universal – o que é uma responsabilidade imensa. Pensa!

A cada dia sigo honrando meu compromisso com alegria de menina determinada e mística. Agradecida, mesmo mulher, sigo sendo filha – de Deus, do cosmos, meu pai e minha mãe – rio sozinha quando penso, por exemplo, que esse homem gigante me pertence. Porque meu pai me ensinou o dom da realização e uma segurança psíquica (definitiva); e minha mãe me educou no amor aos enigmas, de mãos dadas com o mistério, invento a minha própria proteção.

Carrego a felicidade como vocação e aproveito o brinquedo que tiver nas mãos. Aprendi com o tempo a me interessar pelo que tenho e entendi que as abstratas satisfações – fama, ajuste, conceito, etc., servem a quem se deixe escravizar pela Matrix – (sem julgamento).