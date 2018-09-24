Confira a crônica: 'flores ao mar' de Maria Sanz Martins

"Flores ao mar" Crédito: Unsplash

Precisamos de água. Água para fluir, energizar, purificar, alimentar, transformar, enfim. Precisamos de água em todos os sentidos e sabemos bem disso.

Agora visualize a seguinte analogia: enquanto humanos, somos tal qual flores colhidas  uma vez arrancadas da fonte, sobrevivemos.

Interessa saber como.

Não temos tempo a perder, especialmente se partirmos do princípio de que começamos a envelhecer no exato instante em que nascemos. (Ou você nunca viu um bebê sendo tirado da placenta?) Uma vez fora d'água, o ar invade os pulmões e cada célula do corpo se esforça para começar a respiração, dando sequência à mitose (isso, né?), oxidando lentamente, se transformando e crescendo até o ponto de desabrochar, para depois ir murchando devagar até a morte.

(Eis o espaço de tempo em que possuímos a vida  este aceno, lampejo, um piscar de olhos de fim certo).

Mas se é o intervalo entre um momento e outro que interessa, então, comparados a uma flor de lótus comprada na feira, estaremos nós fazendo bonito como fazem elas? Estaremos servindo ao propósito? Produzindo sementes? Dando conta de nos posicionarmos próximo às águas que nos propiciem florescimento?

Águas do amor, do conhecimento, da boa vontade, da gentileza, da verdade... Águas que nos banhem, nos abençoem, nos guiem e nos alimentem.

Pois, enquanto flores colhidas temos que nada é mais valioso que o tempo. Esta chance concedida para nos aproximarmos da melhor versão de nós mesmos. Do mesmo modo, uma flor de lótus pode perfumar a casa, enfeitar a mesa, colorir a festa, transformar o dia; desabrochar, inspirar e reluzir no lago, contagiar, ser e fazer o outro feliz... Ou seja, se realizar dentro do espaço entre dois extremos  o início e o fim.

Boa notícia é que uma vez vivos, estamos a tempo!

Helena, por exemplo, fez quarenta dois anos semana passada, e só naquele dia, durante uma discussão boba com o marido, com quem é casada há mais de vinte, sentiu cair a ficha. Na verdade foi quando ele displicentemente disse em meio ao contexto: "você não fez mais que sua obrigação". Era verdade. Num estalo, Helena olhou para o relógio, que marcava 8:18 da manhã, e saiu pela porta de casa sem dizer uma palavra. Andou até o calçadão, depois tirou o sapato e caminhou pela areia até sentir o mar. E foi ali, cara a cara com o horizonte que se deu conta: havia passado a vida inteira preocupada em preservar sua forma física, sua postura social e a firmeza de suas convicções  mas até então não conhecia o sentido da palavra realização.

Não aquela profissional, como esposa ou como mãe  aliás, nestes quesitos era um exemplo, se aproximava da perfeição, mas como mulher... Helena descobriu que não era feliz. Que estava murchando antes da hora, gastando seu tempo com ordens de um general árido que ela mesma havia se tornado, para comandar a si e sua casa.

Com o coração a mil por hora, percebeu que tudo que vinha buscando do lado de fora  aprovação, reconhecimento, amor, liberdade  bem podia estar dentro dela o tempo inteiro  e por que não agora mesmo?

Pagou pra ver: entrou no mar de calça jeans e camisa de seda.