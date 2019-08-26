Confira 8 lançamentos em moda e beleza escolhidos pela editora

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Kendall Jenner estrela campanha da Adidas

No mais recente capítulo da colaboração entre a adidas Originals e a designer holandesa Daniëlle Cathari, a marca apresenta novas versões de peças icônicas em versões desconstruídas, mantendo o inegável estilo Cathari, presente nas três coleções anteriores, e silhuetas unisex, que brincam com o feminino e o masculino. A campanha, estrelada por Kendall Jenner, traz vestidos, shorts, calças e casacos de moletom feitos com tecidos esportivos, num mix de tons neutros (como preto, cinza e off-white) e vibrantes (laranja). Com detalhes sutis, tais como o efeito de pincel nas três listras e elementos drapeados, essa collab apresenta um panorama sofisticado de itens tradicionalmente confortáveis e uma versão elegante e “adulta” do streetwear. Os valores dos itens vão de R$ 229,99 a R$ 599,99.

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Novo floral chique

Energia, beleza, vitalidade e frescor. Tudo isso num frasco. Essa é a promessa da nova fragrância da Gucci: a Bloom Acqua di Fiori, concebida pelo mestre perfumista Alberto Morillas. O perfume mantém o florescimento original da Bloom, misturado em uma expressão olfativa distinta, que combina com o calor. Traz folhas de Gálbano, Cassis, Bergamota e Limão Siciliano. Ao fundo, almíscar e sândalo.

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Cabelos saudáveis

A L’Occitane en Provence amplia suas linhas capilares com duas novidades: o Óleo Pré-shampoo Cuidado Nutritivo Aromacologia, para cuidar dos fios antes da lavagem; e o Óleo Capilar Reparador Aromacologia, para finalização. Ambos sem silicone. O primeiro ajuda a nutrir o couro cabeludo e as fibras capilares, protegendo contra o ressecamento. Deve ser aplicado no couro cabeludo seco e no comprimento dos cabelos 10 minutos antes de lavá-los, ou durante a noite de sono para uma ação nutritiva mais reforçada. O segundo é bom para reduzir o frizz e deixar os fios macios e com mais brilho.

Disfarce perfeito

A Dermage lançou dois novos produtos voltados para rejuvenescimento da face. O Trilift Power Face e o Trilift Power Eyes, ambos em gel creme, ajudam a minimizar as linhas e rugas aparentes, deixando a pele mais lisa e hidratada. Eles auxiliam na fixação da maquiagem na face e ao redor dos olhos, e promovem efeito tensor imediato e prolongado. Indicados para todos os tipos de pele, podem ser usados diariamente antes de passar a base e o corretivo.

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Aliada na limpeza

A Océane traz mais uma aliada para a rotina de cuidados com a pele. Esta esponja de massagem e limpeza facial tem um formato anatômico, como um polvinho, que torna essa tarefa mais fácil e agradável. Além de estimular a circulação sanguínea, remove células mortas e impurezas acumuladas ao longo do dia.

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Um altar pessoal

“Não lugar dourado” é a primeira exposição da dupla PKMSz, que abre dia 4 de Setembro, na Galeria Aura, na Vila Madalena. Da criação colaborativa de Maria Sanz e Paulo Kunsch, nascem obras que cravam à ferro frio a força do universo subjetivo memorável. Uma espécie de altar pessoal para ser colocado em um canto especial da casa – com palavras de efeito – para restaurar a presença de quem persiste em algo além de si mesmo. “Trata-se de uma simbologia que permite acesso ao inexorável do mundo tangível, sem a pretensão de torná-lo palpável”, diz Maria. A mostra apresentará obras assentadas em quatro pilares, que sustentam a cocriação da dupla. Maria Sanz é artista, escritora, nossa cronista, e assina sua marca homônima de kimonos há 6 anos. Paulo Kunsch é músico, escultor e idealizador da marca The Mono Projects.

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Tinta de boca

Parece esmalte, mas não é. O vidrinho aí é um liptint, produto que virou queridinho das fashionistas ao prometer lábios avermelhados ou rosados como se fossem naturais. Este, da Payot, todo de poás, é um charme à parte. Os liptints servem para dar aquela corzinha de vida na make, tantos nos lábios quanto na maçã do rosto. Bastam algumas gotinhas. Ele pode ser usado até como sombra, num visual mais molhadinho nas pálpebras.

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